Esta fue el acta que firmó alias Timochenko ante la JEP, después de su polémico viaje a España

A las 9:45 de la mañana de este martes 14 de julio se presentó en la sede central de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ubicada en el nororiente de Bogotá, el excomandante de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko.

Abelardo De La Espriella critica el viaje internacional de Timochenko: “Ese bandido debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello”

Esto, después de su salida del país en días pasados con el aval de la misma JEP para participar en un evento en España.

Después de un trámite, el excomandante del Secretariado de las Farc firmó un acta ante el Tribunal.

En desarrollo...