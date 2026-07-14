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Esta fue el acta que firmó alias Timochenko ante la JEP, después de su polémico viaje a España

El excomandante del Secretariado de las Farc asistirá este martes a un evento por los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz.

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Redacción Semana
14 de julio de 2026 a las 12:16 p. m.
El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry firmó un acta de compromiso ante la JEP.
El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry firmó un acta de compromiso ante la JEP. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

A las 9:45 de la mañana de este martes 14 de julio se presentó en la sede central de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ubicada en el nororiente de Bogotá, el excomandante de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko.

Rodrigo Londoño y Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella critica el viaje internacional de Timochenko: “Ese bandido debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello”

Esto, después de su salida del país en días pasados con el aval de la misma JEP para participar en un evento en España.

Después de un trámite, el excomandante del Secretariado de las Farc firmó un acta ante el Tribunal.

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