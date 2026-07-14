Timochenko debe presentarse en la JEP este martes y está invitado al foro de la Contraloría. Expectativa y polémica por su regreso de Madrid

El viaje de Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, cuando fue máximo líder de las Farc, ha desatado una enorme controversia. El líder del partido Comunes deberá presentarse este martes ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tras haber gozado de un permiso para viajar a Madrid a participar en un foro con Izquierda Unida. El viaje estaba autorizado del 22 de junio al 11 de julio.

La estela de dolor que dejó Timochenko; Abelardo De La Espriella dice que “merece estar preso de por vida”. ¿Regresará de España?

Este martes también está programado un foro de la Contraloría General de la República. Se trata de la instalación del Congreso Internacional ‘10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad’, que se realizará en el Teatro Colón, en Bogotá. En el evento, el Contralor General de la República, (E) Calos Silgado, realizará un análisis financiero tras una década de la firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

Al encuentro asistirán la jefa adjunta de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Claudia Mojica; la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach; la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y la Auditora General de la República, María Anayme Barón Durán.

El viaje recibió una fuerte crítica del presidente electo, Abelardo De La Espriella. “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, aseguró el primer mandatario electo en su mensaje a los colombianos este lunes festivo.