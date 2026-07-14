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A María Fernanda Carrascal la embargó una duda sobre Abelardo De La Espriella y María Fernanda Cabal le respondió sin tapujos

La congresista del petrismo compartió su duda en redes sociales.

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Redacción Confidenciales
14 de julio de 2026 a las 9:54 a. m.
María Fernanda Cabal y María Fernanda Carrascal.
María Fernanda Cabal y María Fernanda Carrascal. Foto: Colprensa

A María Fernanda Carrascal, representante del petrismo, la embargó una duda y se remitió a las redes sociales: “¿Cuánto nos va a costar que todo el gabinete se esté trasladando a Barranquilla todas las semanas, @ABDELAESPRIELLA?”, fue la consulta de Carrascal en X.

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro.
Petro dijo estar “tranquilo planeando el futuro” y María Fernanda Cabal le respondió

Tras el cuestionamiento de Carrascal, la senadora María Fernanda Cabal no dudó en responderle a la congresista.

Mucho menos de lo que nos costó el robo de su gobierno a la UNGRD, los 30 billones en contratos a dedo de enero a marzo de este año y los viajes internacionales de Petro y Francia por el mundo o el costo del Ministerio de la Igualdad que no sirvió para nada”, dijo Cabal en X.