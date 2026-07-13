Petro dijo estar “tranquilo planeando el futuro” y María Fernanda Cabal le respondió

La mañana del domingo, 12 de julio, el presidente Gustavo Petro compartió a través de su cuenta en X un mensaje junto a dos fotos en las que apareció sonriente, con un outfit casual.

Junto a las imágenes, el presidente Petro dijo estar tranquilo “planeando el futuro” y aseguró haber hecho un gobierno que, según él, fue de los mejores en la historia del país.

Con fotos sonrientes, Petro asegura que hizo “uno de los mejores gobiernos de la historia” y genera reacciones

“Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Reducción sustancial de la pobreza, para abril de este año el dato da 25 % del total de la población, disminuimos la desigualdad social y somos el tercer país de la OCDE en disminuir la tasa de desocupación laboral. Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Puedo sonreír tranquilo”, escribió puntualmente Petro en X.

Tras lo dicho por el jefe de Estado, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, retuiteó dicha publicación y le ‘lanzó un dardo’.

“Feliz de haberle entregado el país al narcotráfico y la guerrilla. Feliz con las más de 1.200 víctimas de masacres, feliz con los más de 2.500 pacientes que murieron por falta de medicinas", fue el mensaje de Cabal a Petro.