Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, compartió este sábado, 11 de julio, un inesperado mensaje en su perfil de X. A pocos días de que termine el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la funcionaria reveló cuál es su mayor deseo.

“Este Gobierno abrió las puertas a la dignidad del pueblo y nuestro mayor deseo es que esas puertas nunca vuelvan a cerrarse”, dijo al inicio de un mensaje en la citada red social.

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Márquez también aprovechó para destacar su llegada a la Vicepresidencia de la República.

“Hace cuatro años era imposible que una mujer como yo pudiera abrir las puertas de esta institución. La Vicepresidencia de la República de Colombia. Llegamos aquí y le abrimos las puertas a la dignidad, creamos una arquitectura institucional para la garantía de los derechos de las mujeres en su diversidad”, empezó diciendo Márquez en un video.

La publicación en X de Francia Márquez. Foto: Cuenta en X: @FranciaMarquezM