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Los detalles de la inédita posesión de Abelardo De La Espriella, que sería en una guarnición militar. ¿Quién puede aprobarla?

La ceremonia marcaría un cambio frente a la tradición de las últimas décadas y rendiría homenaje a las Fuerzas Militares y de Policía.

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Redacción Confidenciales
11 de julio de 2026 a las 1:27 a. m.
Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos.
Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Abelardo De La Espriella podría ser el primer presidente en la historia reciente del país en posesionarse por fuera de la Plaza de Bolívar y en una guarnición militar. SEMANA conoció que el Senado y la Cámara podrían aprobar una proposición y autorizar ese nuevo escenario. Desde la campaña, De La Espriella hizo dicha promesa para rendirles un homenaje a soldados y policías.

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Asimismo, a la posesión están invitados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Varios presidentes latinoamericanos han confirmado su asistencia. La posesión presidencial siempre se realizó en el Salón Elíptico del Congreso, pero desde César Gaviria se usó habitualmente la Plaza de Bolívar.