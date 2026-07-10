Llamativo mensaje de Gustavo Petro a medianoche para Abelardo De La Espriella tuvo corrección clave: “Cuenta de fans”

Continúa la estrategia del presidente saliente, Gustavo Petro, de recurrir a sus redes sociales para publicar una serie de mensajes a pocos días de que finalice su Gobierno, cuyo mandato concluye el 7 de agosto.

Sin embargo, uno de esos mensajes llamó la atención por dos motivos. El primero, porque el mandatario saliente creyó que le estaba respondiendo a Abelardo De La Espriella, cuando en realidad reaccionó a una cuenta de X que no corresponde al perfil oficial del presidente electo.

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El segundo aspecto que no pasó desapercibido fue la hora de la publicación, pues Petro la hizo a la medianoche.

“Sí, señor, se robaron la Nueva EPS, y quienes se la robaron son sus amigos políticos. Como no fue al empalme, no sabe eso. Nuestro balance contable, hecho para los años 2023 y 2024, muestra que la deuda acumulada desde su creación es de 22 billones de pesos, la mitad de la nación. Estaba quebrada ya en mayo de 2022 y 2023 y lo ocultaron dolosamente escondiendo 5 millones de facturas no pagadas, y así disminuían el monto total de la deuda”, recalcó el presidente saliente.

Y agregó en el mensaje: “Al intervenirla en abril de 2024, mi Gobierno descubrió las facturas e hizo la denuncia. En los años 2023, y antes, hasta abril de 2024, administraron la Nueva EPS sus amigos, señor Abelardo”.

“El señor Cardona, presidente de la EPS controlada por entidades privadas, a pesar de que todo el dinero que ingresaba era público, está ya preso. La Fiscalía General de la Nación ha omitido encarcelar a los corresponsables del desfalco que estaban en la junta directiva de esa época, entre ellos el señor Vargas Lleras, quien, como usted, quiere mi extradición, que ninguna nación ha pedido”, subrayó Petro.

E insistió: “El señor Vargas Lleras y su partido, Cambio Radical, dirigido también por la familia Char, lo apoyaron a usted y usted les nombra ministros”.

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Pero los usuarios de las redes sociales, especialmente de la plataforma X, le hicieron la respectiva corrección a Petro. Ese fue el caso de Rodrigo Rivera, ex alto comisionado para la paz.

Finalmente, Gustavo Petro ha optado por radicalizar su postura frente al presidente electo, Abelardo De La Espriella, al desconocer su victoria en las urnas, en las que derrotó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.