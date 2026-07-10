Los 200 cocodrilos del Orinoco que llevan casi un semestre sin ser alimentados por las diferencias entre instituciones locales, el Gobierno y la Universidad Nacional estarían a punto de recibir, por fin, comida.

El Tribunal Superior de Villavicencio le dio un trámite a una tutela que había sido presentada por el animalista y documentalista, Mauricio Salazar, en la que pedía dar respuestas a la situación de esos animales, que pertenecen a una especie en riesgo.

El Tribunal Superior de Villavicencio le dio la razón al demandante y ordenó a la Universidad Nacional garantizar el “suministro continuo y eficiente” de comida para todos los ejemplares que están en su custodia en la Estación Roberto Franco, pero también para los que habitan en la Universidad de los Llanos y el Parque Agroecológico Merecure.

Meses atrás la Universidad Nacional había trasladado a algunos ejemplares de los caimanes del Orinoco a esas dos sedes alternas y, desde entonces, comenzó un vacío jurídico sobre cuál de todos sería el actor encargado de sus cuidados.

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La justicia le ordenó a esa institución educativa dar “el suministro continuo y suficiente de alimento a los ejemplares bajo su custodia y a aquellos ubicados en la universidad de los llanos y el parque agroecológico merecure, mientras se define de manera definitiva la distribución de responsabilidades".

La Universidad Nacional también tendrá que hacerse cargo de la atención médico-veterinaria permanente, el monitoreo sanitario y nutricional, el suministro adecuado de agua y las demás condiciones mínimas de bienestar animal.

El Tribunal Superior de Villavicencio también le ordenó al Ministerio de Ambiente convocar a la instancia técnica encargada del Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero en un plazo máximo de 20 días desde el momento de notificación de la decisión judicial.

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La decisión instó a la Universidad de los Llanos garantizar “las condiciones mínimas de cuidado de los ejemplares que actualmente alberga y que, en coordinación con la Universidad Nacional y el Ministerio de Ambiente, adopte las medidas necesarias para facilitar su alimentación, atención veterinaria, monitoreo y manejo”.

Sumado a esto, indicó al Parque Agroecológico Merecure adoptar las medidas necesarias para preservar la integridad física y el bienestar de los ejemplares bajo su custodia, permitir el ingreso del personal técnico encargado de su atención y facilite el suministro de alimento y la asistencia veterinaria.