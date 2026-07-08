La Corte Suprema de Justicia cerró un capítulo de discordias entre las senadoras Andrea Padilla, del Partido Verde, y Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico. Esta disputa comenzó dos años atrás cuando Padilla afirmó públicamente que Hernández habría copiado sus proyectos de ley e inició un proceso judicial en su contra.

Esa aseveración llegó después de que la senadora del Pacto Histórico comenzara a tramitar como propuestas legislativas articulados que estaban en la agenda animalista que la congresista verde había anunciado desde la campaña de 2022, cuando se lanzó al poder legislativo.

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Hubo, por ejemplo, coincidencias en las iniciativas legislativas de ambas, como la de prohibir las corridas de toros. La propuesta de Padilla se cayó en medio del trámite y en cuestión de meses fue aprobado el proyecto que perseguía el mismo objetivo, pero que había sido presentado por Hernández.

La senadora del Pacto denunció a su compañera de la corporación por el presunto delito de injuria y calumnia, pero en mayo la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir una investigación por ese caso. Hernández repuso la decisión y el alto tribunal confirmó el archivo del proceso tras estudiar una ponencia del magistrado César Augusto Reyes.

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“Hace aproximadamente dos años dije de una senadora que copiaba mis proyectos de ley (…) Se cierra este capítulo y conservo mi paz. Jamás seré una persona que se alimente del conflicto o que defienda su causa en política enlodando a otros”, expresó Padilla.

En julio de 2024, Padilla no apoyó la candidatura de Hernández a la Presidencia de la Comisión Quinta del Senado, pese a que ambas estaban enmarcadas en la bancada del gobierno. “Visceralmente me resultaba imposible apoyar a una persona cuya agenda política ha sido difamarme, plagiar mis proyectos, pedir que no tramiten mis iniciativas“, expresó Padilla durante la sesión que se desarrolló para entonces.

Pero ese, en todo caso, es solo uno de los tantos antecedentes de discordias entre las senadoras animalistas. En marzo de 2025, Padilla también comenzó un proceso contra Hernández y el representante Juan Carlos Losada porque estos aseguraron que ella, pese a estar con la causa de los seres sintientes, se habría opuesto a la norma antitaurina. La congresista del Pacto le acusó de unirse con los ganadores.