Gustavo Petro retó a Abelardo De La Espriella: dijo que se asustó y que aún está esperando las pruebas de las irregularidades contra su Gobierno

Sigue el intercambio de mensajes entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el mandatario entrante Abelardo De La Espriella. En esta oportunidad, Petro lanzó una especie de reto a la administración de De La Espriella, quien tomó la determinación de suspender el proceso de empalme.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que expresó que aún está esperando que se presenten al país las “irregularidades” de su Gobierno en los cuatro años en los que estuvo en el poder.

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“Hago lo que dice la ley: presentación pública de informes de todas las entidades; el gobierno entrante no asiste porque son transmitidos por televisión y no sé qué los asustó”, afirmó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Así que seguimos cumpliendo la ley; no podemos obligar a particulares que serán quizás funcionarios a partir del 7 de agosto a que asistan. Me quedé esperando cuáles eran las enormes irregularidades que decían que había en mi administración. Seguiré esperando”.

“Yo recibí de Duque su gobierno y no lo insulté ni amenacé, le dije a Uribe que nunca amenazaría a la oposición ni a él ni a su familia y cumplí. Muéstrenme un solo gas lacrimógeno en las manifestaciones de la oposición, un solo preso”, detalló Petro recordando el proceso de empalme cuando ganó la Presidencia en 2022.

Además, puso de presente el mandatario saliente: “Ahora veo un futuro presidente amenazando al presidente que sale; la amenaza a un presidente es la amenaza a sus electores, que hoy resulta que es más de medio país; es un irrespeto a la mitad de Colombia”.

“Que hagamos público los informes de los 70.000 testigos digitales que tuvimos en las elecciones, es nuestro derecho; la verdad judicial de estos hechos saldrá en Colombia y en los EE. UU., porque fue en los EE. UU. donde se cometieron los delitos y, por el principio de territorialidad, hay también que iniciar denuncias allí. Si no hay nada que ocultar, entonces no hay nada que temer”, puntualizó Petro.

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Cabe reseñar que el gobierno de la Patria Milagro tomó la determinación de suspender el empalme, luego de que Gustavo Petro desconoció los resultados electorales que le dieron la victoria al abogado, derrotando al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.