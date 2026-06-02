No paran las alertas institucionales sobre la crítica situación de los ejemplares de caimán llanero, animales que están en peligro crítico, que están sin comida y sin cuidados en el país.

La senadora Andrea Padilla reveló que el Gobierno nacional tuvo conocimiento de la realidad de esos cocodrilos desde hace más de un año, en mayo de 2025, pero no actuó para llevarles alimento

“El 19 de mayo del 2025, la Universidad Nacional le envió un oficio al Ministerio de Ambiente en el que le informó que los caimanes estaban en una situación crítica por falta de alimento. En ese mismo documento le informaron que tenían alimento hasta septiembre y notificaron sobre una situación de hacinamiento de esos animales”, expresó la congresista animalista.

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Como resultado de ese descuido por parte de las instituciones encargadas de la protección de esta especie endémica de la región de la Orinoquia, se han registrado casos de 15 caimanes muertos, entre ellos tres neonatos.

La congresista señala que Cormacarena le confirmó que, en la Estación Roberto Franco, los animales dejaron de recibir alimento durante 15 días; en la Universidad de los Llanos, durante 90 días; y en Merecure, durante 70 días.

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Sin embargo, la Universidad Nacional, encargada de la Estación Roberto Franco, ha señalado que los ejemplares bajo su custodia no han presentado problemas de alimentación.

También se han reportado casos de confinamiento de 18 animales en un mismo estanque, infecciones respiratorias, cuadros agudos de deficiencia de tiamina en neonatos, estrés térmico por exposición directa al sol, falta de cobertura de sombra y delgadez extrema.

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“Se mantenía la situación crítica en Merecure y UniLlanos porque la Universidad Nacional dejó de darles alimento con el argumento de que no tenían la obligación legal, ni financiera, para destinar recursos a predios ajenos a la universidad”, afirmó Padilla. La senadora advirtió que la custodia de la totalidad de la población de los animales debería estar en manos de la Universidad Nacional.