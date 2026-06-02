Centro Carter pidió respetar el resultado de las elecciones presidenciales

El Centro Carter pidió que se respete el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia. Ese organismo emitió un comunicado en el que notificó que la misión de expertos que se desplegó en el país pudo evidenciar que el proceso electoral fue transparente y bien organizando, destacando la labor que hizo la Registraduría Nacional en este proceso.

“Mientras las comisiones de consolidación continúan su importante labor de tabulación y verificación de los resultados oficiales, el Centro Carter hace un llamado a todos los actores a respetar el proceso electoral, que se está desarrollando correctamente”, declaró la directora de Misión, Jennie Lincoln, quien ejerce como asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe.

Carlos Carrillo, suspendido del cargo por participación en política, asegura ser víctima de una medida “desproporcionada”

Ese organismo apuntó que el contexto social en el que se desarrollaron los comicios estuvo polarizado y marcado por las preocupaciones de seguridad derivadas de la presencia de los grupos armados. Y señalaron que, si bien no existieron afectaciones al orden público de gravedad durante la jornada electoral, sí existieron graves antecedentes de violencia política que enmarcaron el proceso.

“Colombia tiene una larga tradición de respeto a los resultados electorales y a la participación democrática. La aceptación de los resultados electorales por parte de los actores políticos y sociales en las últimas décadas ha fortalecido una cultura democrática basada en la legitimidad del voto popular y la confianza en las instituciones electorales”, expresó el organismo en un comunicado.

Bloomberg destaca expectativa en los mercados gracias a Abelardo de la Espriella: “Repunte económico”

El Centro Carter también alertó sobre el uso de inteligencia artificial en las campañas, la constante desinformación que permeó el proceso electoral y las dudas sobre el posible financiamiento ilícito de las campañas.

Otros organismos como la OEA, la Misión de Observación de la Unión Europea y la MOE han respaldado e