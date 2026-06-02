Carlos Carrillo se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría de suspenderlo de su cargo como director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres por presunta participación en política.

“Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyan una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno, ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña”, expresó Carrillo.

Suspenden a Carlos Carrillo de la dirección de la UNGRD por presunta participación indebida en política

La Procuraduría decidió apartarlo del cargo por las declaraciones que dio en medio de una rueda de prensa donde le preguntaron por los mensajes que ha publicado el presidente Gustavo Petro.

“Nunca he utilizado mi cargo, los recursos públicos, ni las capacidades institucionales de la UNGRD alrededor de ninguna candidatura”, defendió Carrillo.

El funcionario aseguró que es víctima de un “juicio político” en su contra, prometió ejercer su derecho a la defensa y acudir a todas las instancias institucionales para demostrar que no incurrió en una infracción disciplinaria.

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“Esta desproporcionada decisión pone, además, en riesgo el correcto funcionamiento de la entidad y de todo el sistema de gestión del riesgo de desastres previo a la temporada de ciclones”, subrayo.

En la declaración que suscitó la medida de la Procuraduría, Carrillo hizo referencia a la candidatura de Abelardo de la Espriella y defendió las críticas que hizo Gustavo Petro a esta, afirmando que: “Considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano (...) y por supuesto que entiendo la preocupación por que un proyecto fascista esté ascendiendo en Colombia”.

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A renglón seguido, el funcionario defendió la postura del presidente Petro, manifestando su preocupación por el respaldo que tuvo en las urnas el aspirante a la Casa de Nariño que ha hablado de “destripar” a sus contendores.

Finalmente, Carrillo cuestionó la velocidad con la que se adoptó una medida disciplinaria e su contra.

El embajador Alfredo Saade también fue suspendido de su cargo.