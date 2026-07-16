“El fascista de la izquierda”: Esteban Restrepo lanza críticas contra Carlos Carrillo y crece división en el Pacto Histórico

Las fisuras dentro del progresismo volvieron a quedar en evidencia luego de un fuerte cruce de mensajes en redes sociales entre el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, y el aliado político del exalcalde de Medellín Daniel Quintero; Esteban Restrepo.

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La controversia comenzó con una publicación de Carrillo, quien lanzó cuestionamientos contra sectores cercanos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

“Los bodegueros de Daniel Quintero me pueden seguir insultando cuanto quieran, sigan así, hombro a hombro con los bots del fascismo. Yo no me voy a callar, no me callé siendo funcionario, menos lo voy a hacer ahora”, escribió el exfuncionario.

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La respuesta de Restrepo llegó poco después y elevó el tono de la confrontación. En su publicación calificó a Carrillo como “el fascista de la izquierda” y, además de cuestionar sus críticas al progresismo, hizo señalamientos sobre su paso por la UNGRD.

“Carrillo, el fascista de la izquierda: ataca a todo el progresismo mientras acumula cuestionamientos por su gestión en la UNGRD. Mientras Iván Name era procesado por robarse la entidad con Olmedo López, Carrillo nombró en el cargo más importante a su sobrino para taparle las cagadas al tío”, escribió Restrepo.

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En sus propias palabras, "No coman cuento", Restrepo insta a la ciudadanía a no dejarse influenciar por los rumores y a respaldar su propuesta con la fuerza de la gente. Foto: Cortesía

En el mismo mensaje agregó que “antes de señalar a los demás, debería responder por sus propias actuaciones. La coherencia es una obligación en la vida pública”.

El intercambio ocurre en medio de las diferencias que han aflorado dentro del Pacto Histórico tras las elecciones presidenciales. En las últimas semanas, dirigentes y simpatizantes del movimiento han protagonizado debates públicos sobre las razones de la derrota electoral y las responsabilidades políticas al interior de la coalición.

Carlos Carrillo Foto: Prensa UNGRD

Uno de los principales puntos de fricción ha sido el papel de dirigentes como Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar, quienes han cuestionado decisiones y actuaciones de otros sectores del progresismo.

A su vez, dirigentes cercanos a Daniel Quintero han respondido atribuyendo parte de la fractura interna a esas críticas y defendiendo el papel que desempeñaron durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.