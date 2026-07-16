Aida Quilcué aceptó ser congresista tras las elecciones, pero no reconoció a Abelardo De La Espriella tras el resultado de las mismas: así se justificó

Aida Quilcué será representante a la Cámara desde el 20 de julio de 2026. La líder indígena aceptó ser congresista, con todas las prebendas que el cargo implica, luego de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.

De acuerdo con la normativa colombiana, consignada en el Estatuto de la Oposición, el candidato que quedara en segundo lugar tendrá una curul como senador. Y su fórmula, en este caso Aida Quilcué, podrá ser representante a la Cámara.

Lo paradójico del asunto es que ella aceptó tal curul, producto del resultado de las elecciones presidenciales, en las que ella y el senador Iván Cepeda perdieron, pero no aceptó reconocer al ganador, el abogado y ahora presidente electo Abelardo De La Espriella.

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“Nosotros vamos a estar, como dijimos desde el principio, desde la oposición y no lo reconocemos porque nos parece muy preocupante que un presidente como Abelardo quiera desconocer, incluso, la misma Constitución y en ese sentido pues nosotros estamos listos para defender la Constitución y defender los derechos que hasta el momento se han salvado sobre todas las reformas políticas”, le dijo a Caracol Radio.

Cuando en la mesa le preguntaron a qué se refería en concreto, Aida Quilcué respondió. “Lo que él ha afirmado, el hecho de ser presidente, yo creo que en la misma campaña, la forma de expresarse frente al país. Yo nunca he dicho que no reconozco, bueno, no sé si se refiere a la elección mía. Nosotros estamos elegidos y cuando digo, no estamos, vamos a hacer oposición con argumento, es porque han habido afirmaciones demasiado graves de violar la Constitución Política, por ejemplo, me refiero por al avance de las reformas, al avance de los derechos que hemos tenido en Colombia, sobre todo en las reformas políticas y sobre los pueblos indígenas en donde también afirman que van a acabar con las entidades territoriales cuando es un desarrollo del la Constitución Política, entonces de verdad no entendemos en qué países que piensa gobernar él, porque si él va a gobernar solamente en un sector de los que apoyaron o va a a gobernar para Colombia”, dijo.

En la mesa le insistieron cómo la hará oposición a alguien que no reconoce, al tiempo que sí reconoce que ella será congresista. “No ha llegado a la Casa de Nariño, pero seguramente lo van a hacer porque lo que miramos es que el Consejo de Estado aún no reconoce el reclamo que se ha hecho en el marco jurídico. Entonces, mientras se da todo eso, pues nosotros tenemos que avanzar en la oposición”, señaló.

“Nosotros sobre todo, yo como proceso del movimiento indígena y social, hemos venido en la desobediencia civil. Yo quería decirle al país, nosotros no somos simplemente una presencia caprichosa de unas movilizaciones. Yo creo que a nosotros nos vulneraron muchos derechos y en alguna ocasión, me recuerdo en el 2007, hicimos una sesión con todos los pueblos indígenas del país en desobediencia civil por el desconocimiento de muchos derechos que en ese entonces se hicieron y lo vamos a hacer, claro que sí, porque nosotros no vamos a obedecer órdenes que violen la Constitución Política y sobre todo que vayan en unos derechos y que vulneren a un sector del país importante también y vamos a defender con todas las fuerzas que tengamos para mucha gente que aún espera esa esperanza del país frente a sus derechos frente a lo que hemos caminado y frente a la presencia viva de lo que estamos hasta el momento y esa será nuestra desobediencia civil”, agregó.

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda (derecha) y su compañera de fórmula vicepresidencial, Aida Marina Quilcué, registran su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá el 11 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

Al preguntarle por qué no debatió con José Manuel Restrepo, su competencia directa en la campaña, la líder indígena respondió: “Primero Iván dijo que iría él al debate, luego iría yo, pero entonces cuando ya Iván había aceptado, De La Espriella dijo que iba con el vicepresidente, entonces dijimos, ‘pues así tampoco’ porque hemos dicho es que cada uno iba y nosotros estábamos listos para el debate, situación que no se dio”.