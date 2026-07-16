Presidente electo, Abelardo De La Espriella, reveló nuevos detalles de cómo será su Gobierno: “No soy un mercader de ilusiones”

A medida que pasan los días, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, va entregando pistas de cómo será su Gobierno una vez que se posesione el próximo 7 de agosto.

No solo con los ministros designados que ha venido anunciando se perfila el camino que tendrá su administración en lo técnico: sus más recientes discursos y publicaciones han revelado nuevos elementos.

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A través de su cuenta personal de X, De La Espriella indicó que su administración se va a caracterizar por no hablar mucho, pero sí mostrar resultados.

“Colombia no tendrá un presidente lejano. Tendrá un presidente en el territorio, trabajando de la mano con sus alcaldes y sus gobernadores para convertir los proyectos en obras y los compromisos en resultados”, expresó el presidente electo.

Además, en el mensaje que publicó este jueves 16 de julio expresó: “Desde Bucaramanga reafirmo un principio de gobierno: menos discursos y más ejecución. No soy un mercader de ilusiones; soy un empresario de realidades. Santander y cada departamento de Colombia tendrán el lugar que merecen en la construcción de la Patria Milagro”.

En ese mensaje, el mandatario electo también compartió un video en el que daba un discurso en medio de los empalmes regionales: “Necesito, señores alcaldes, que ustedes queden bien con sus votantes y los voy a ayudar en este año y medio que juntos vamos a compartir. Porque un año, un año y medio de los alcaldes y del Tigre de los alcaldes de Santander son cinco años para cualquier otro, porque nosotros en año y medio vamos a cambiar para siempre a este gran departamento de la patria”.

De La Espriella recalcó: “Vamos a revisar los proyectos, vamos a sacar las cuentas y les diremos el 15 de septiembre qué proyectos son viables y cuáles no, dependiendo de la caja, dependiendo de las finanzas que nos deja el desastroso gobierno que, gracias a Dios, tiene los días contados”.

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Por último, el presidente electo indicó: “A veces no se necesita la plata completa, queridos alcaldes. Se necesita la voluntad y el Tigre la tiene. Sobre todo cuando se trata de un departamento que está en mi alma y que me inspiró a luchar por la libertad, la democracia y la institucionalidad de la patria. Tengo toda la voluntad política y a veces la voluntad política se requiere más que la plata y mi voluntad está aquí; por eso tengo un ministro en una cartera tan importante, por eso un hombre de esta región va a resolver los temas de agua, de alcantarillado, el déficit de vivienda; ese es mi homenaje para Santander, que uno de los suyos traiga, por eso a este departamento.