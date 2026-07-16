A partir del 7 de agosto, por orden de Abelardo De La Espriella, se retirará el apoyo de Colombia a la denuncia contra Israel por el genocidio en Gaza

A través de un comunicado, el equipo de trabajo del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que tomará una determinación sobre Israel en escenarios internaciones.

Al término de una reunión de alto nivel que sostuvo el ministro designado de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, se llegó a la postura de que Colombia retirará el apoyo a la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra ese país por el genocidio en Gaza.

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Además, en la comunicación se insistió en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Israel a partir del 7 de agosto, una vez se posesione De La Espriella.

“El canciller designado del presidente electo Abelardo De La Espriella, Omar Bula Escobar, sostuvo en Washington una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en la que se acordó una hoja de ruta para la restauración plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, a partir del 7 de agosto”, se desprende de uno de los apartes de la comunicación.

Comunicado equipo de prensa del presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Comunicado equipo de prensa del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Agregó: “El acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí”.

“Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas, y retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, insistió el equipo de comunicaciones del presidente electo.

Y concluyó el documento: “La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo”.

Cabe recordar que en su momento, los funcionarios de Israel rechazaron la denuncia de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. “Sudáfrica, que actúa como brazo legal de la organización terrorista Hamás, distorsionó completamente la realidad en Gaza”, se plasmó en un comunicado compartido en su momento por Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

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Finalmente, se manifestó en esa ocasión: “Ignoró por completo el hecho de que los terroristas de Hamás se infiltraron en Israel, mataron, ejecutaron, masacraron, violaron y secuestraron a ciudadanos israelíes, simplemente porque eran israelíes, en un intento de llevar a cabo un genocidio”.