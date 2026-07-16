SEMANA: ¿Qué tipo de Ministerio de Ambiente vamos a tener en Colombia a partir del próximo 7 de agosto?

Fabio Arjona: Bueno, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va a ser un ministerio de desarrollo sostenible, donde vamos a tener que equiparar todos los temas de la sostenibilidad con el crecimiento. No hay sostenibilidad sin crecimiento, teniendo en cuenta que el primer enemigo de la sostenibilidad es la pobreza.

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Entonces va a ser un ministerio que va a promover y poner en contexto nuestro capital natural como parte de la verdadera riqueza del país. Es un placer ser un ministro de ambiente en el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, pero a eso hay que ponerlo en el contexto de la bioeconomía, de generar recursos alrededor de todo lo que significa el tema de bioeconomía como un renglón clave de la economía del país.

SEMANA: ¿Qué legado recibe usted del gobierno Petro en materia ambiental?

F. A.: Yo creo que, sin ambages, es un tremendo atraso. A nombre de medio ambiente no ha quedado sino el discurso. Nuestros índices de deforestación se han incrementado. La gestión ambiental en general está rota. El Sistema Nacional Ambiental dejó de funcionar como un sistema. Las corporaciones autónomas regionales, que de alguna manera son el brazo de la implementación de la acción ambiental en los territorios, totalmente divorciados. El enorme potencial que tenemos con los institutos de investigación que creó la ley 99, y que pues son la joya de la corona, un poco desamparados.

Y pues decisiones erróneas. El tema del licenciamiento se ha convertido en un tema de bloqueo a proyectos nuevos y hostigamiento de proyectos existentes. La transición energética no ha logrado un mega durante este gobierno. Todo lo que venía de los gobiernos anteriores.

Entonces todo quedó en un discurso vacío, absolutamente vacío, con una gestión bastante precaria. Además de haber contado, triplicado los recursos gracias al impuesto al carbono, con instrumentos muy interesantes como el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Rescato ese tema de centrar un fondo, pero con unos mecanismos de implementación y de gobernanza muy precarios, y se convirtió pues en el Fondo de la Vida Alegre.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA: ¿Hubo más discurso que acción en el gobierno Petro en materia ambiental?

F. A.: Mucho discurso, cero acción. Podemos poner ejemplos. Ahora mismo acaba de salir una noticia. Se recuerda, como tenemos memoria tan corta, el racionamiento de agua de Bogotá del año 2024. Bogotá sufrió un grave racionamiento que, entre otras cosas, yo creo que Bogotá, que es una ciudad que queda a 2.500 metros de altura, a 1.000 kilómetros del mar, todavía con unas vías precarias, alejada de los ejes comerciales, que no es una ciudad industrial —pues sí es la sede del gobierno, es una ciudad de enormes servicios, pero no es una ciudad industrial—, la competitividad de Bogotá es el agua. Y el agua, gracias a esos ecosistemas únicos que tenemos alrededor de la ciudad, que son los páramos.

Bueno, en el año 2024, también tal vez por problemas de manejo en su momento, tuvimos un problema de racionamiento.

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La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que ha manejado el esquema durante los últimos 100 años, le pidió al ministerio utilizar las aguas tratadas de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, que queda aquí derecho, que produce 5.5 metros cúbicos por segundo. Eso es el equivalente del consumo de Medellín. Esas aguas tratadas sirven para uso industrial, construcción, concretos, riego, etcétera, etcétera, y no les fue concedido ese permiso.

Esos 5.5 metros cúbicos, equivalentes al consumo de Medellín, perfectamente hubieran amainado el problema del racionamiento, porque se tuvo que utilizar agua potable para el mismo uso. Entonces, ahí está el ejemplo de la contradicción. Aún hoy, a puertas del Niño, todavía no hay ese permiso. Y es un peloteo entre la ANLA y el Ministerio de Ambiente sobre quién lo otorga. Y resulta que es la misma persona que administra. Entonces, por un lado, dice que no es la ANLA, y después cambia y dice que sí es él. Es como Gollum, el señor de los anillos, que habla consigo mismo como dos personalidades.

SEMANA: ¿Cómo califica la gestión del gobierno Petro en materia ambiental?

F. A.: Mi calificación, de 1 a 10, en la gestión ambiental de este gobierno, además del discurso ambientalista, es cero.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA: ¿Qué va a ocurrir con el fracking durante el gobierno de Abelardo De La Espriella?

F. A.: Primero que todo, la explotación, el abastecimiento de los hidrocarburos, no es un tema atinente al Ministerio del Medio Ambiente. El Medio Ambiente se encarga, a través de la ANLA, de buscar la regulación de todas las actividades de infraestructura, y el fracking es una de ellas. Entonces, no es una potestad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible impulsar o no una actividad determinada.

Es atinente al Ministerio de Minas y Energía y, pues, en términos generales, lo más importante que tiene que tener un país es la seguridad energética. Bajo ese marco, pues, el país avanzó hace cuatro años en tener un grupo de expertos independientes para desarrollar todos los términos que conllevaría un aprovechamiento eventual de fracking en el país.

Con base en eso, el Ministerio del Ambiente, y a la luz de la información nueva que exista, se encargaría de hacer la supervisión o de dar o no los permisos pertinentes, en términos de que cumplan con todos los mecanismos ambientales requeridos. Y en eso, pues, yo estoy completamente convencido de que no existe ninguna barrera tecnológica insalvable para hacerlo adecuadamente. Desde ese punto de vista, es la actuación del Ministerio del Medio Ambiente. Lógicamente, hay sitios vedados para fracking.

El fracking estará en menos del 2% del territorio nacional. Indudablemente, pues, por ahí se ha hablado de que el fracking se ha convertido en una palabra combativa: no al fracking. El 99% de la gente no sabe lo que es eso, y nunca se va a dar en áreas vedadas, en ecosistemas estratégicos o en áreas protegidas; mucho menos, pues, la Constitución no lo permite. Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio del Medio Ambiente, y lo que haría el Ministerio a mi cargo, es vigilar que todo se haga bajo los mejores estándares.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Es más, adicionando temas: he estado pensando mucho en estos días, y pienso que, además de tener todas las mejores condiciones desde el punto de vista tecnológico para el desarrollo de la actividad, también hay que cubrirlo, por qué no, con un seguro paramétrico, en caso de que las cosas fallen eventualmente. Uno compra un seguro de vida, no es para ganárselo, pero eso nos va a aumentar nuestro nivel de rigor en el uso de esto.

Entonces, yo creo que ese es el verdadero equilibrio, esa es la sostenibilidad: utilizar la mejor tecnología para el crecimiento, y además generar los recursos también para invertir en sostenibilidad y medio ambiente. Recuerden, el primer enemigo de la conservación es la pobreza.

SEMANA: Sobre el páramo de Santurbán, en Santander ¿el gobierno de Abelardo de la Espriella podría abrir la puerta a actividad minera en la zona, y no dejársela a los mineros artesanales que ya están contaminando los ríos?

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F. A.: Hay un título minero de una compañía grande por debajo del páramo, correcto; eso viene desde hace tres gobiernos. Como les dije, ese título está desde Eco Oro, a finales del siglo pasado. Ese título minero existe; existe la probabilidad, sí o no, de acuerdo con cuando se presente el proyecto y los estudios ambientales.

Desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, que tampoco le toca la minería, como tampoco le toca el fomento del fracking, se evaluará la pertinencia ambiental de que esa empresa tenga una explotación, pero depende de los resultados de los estudios.

SEMANA: En lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, ¿hay algún recorte que se vaya a poner en marcha?

F. A.: Todos los nuevos gobiernos dicen que hay que reformar, especialmente el tema de las corporaciones autónomas regionales, fusionarlas; todo fracasa, todo ha fracasado. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer el esquema, fortalecer la joya de la corona que tenemos, que son nuestros institutos de investigación, que tienen un carácter mixto muy interesante, que están haciendo desarrollos y que requieren recursos.

Modernizar el sistema de licenciamiento en Colombia, que, como les digo, se ha convertido en un mecanismo político dirigido a bajar nuevos proyectos o a hostigar proyectos existentes.