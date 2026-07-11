Gobierno anunció que el próximo 20 de julio radicará el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

El Gobierno nacional anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. La iniciativa será presentada de manera conjunta por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del nuevo periodo legislativo 2026-2030.

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Según el Ministerio de Minas y Energía, el proyecto busca impedir el desarrollo de esta técnica de extracción de hidrocarburos con base en “la evidencia científica que demuestra los riesgos ambientales, sociales y para la salud pública asociados a esta práctica”.

#ATENCIÓN | El Gobierno anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el nuevo Congreso el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. La iniciativa, liderada por los ministerios de Minas (@MinEnergiaCo) y Ambiente (@MinAmbienteCo), busca proteger el agua, la vida y… pic.twitter.com/YP04hC7XKb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 11, 2026

El anuncio fue realizado en Becerril, Cesar, durante la entrega de dos proyectos de energía solar que beneficiarán a habitantes de ese municipio y de Curumaní. En total, el Gobierno informó que fueron instalados 2.494 paneles solares, con los que se ampliará el acceso a energía en ambas poblaciones.

Durante el evento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó la fecha de presentación de la iniciativa legislativa. “He acordado con la ministra de Ambiente que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la propuesta tiene como propósito “proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas” y aseguró que el Gobierno continuará impulsando la transición energética.

“Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron. Nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos”, señaló.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, fue el encargado de hacer el anuncio. Foto: Ministerio de Minas

El Ministerio explicó que la puesta en marcha de los proyectos solares en Becerril y Curumaní hace parte de la estrategia de Comunidades Energéticas, orientada a ampliar el acceso a fuentes de energía en territorios con menores niveles de cobertura.

De acuerdo con la información oficial, la inversión destinada a estas iniciativas asciende a 36.000 millones de pesos. Los sistemas permitirán generar cerca de 1.870 megavatios-hora (MWh) de energía al año, evitarán la emisión de aproximadamente 340 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anualmente y tendrán una vida útil estimada de 25 años.

El Gobierno indicó que los proyectos beneficiarán a más de 4.300 habitantes de ambos municipios mediante el acceso a energía para uso residencial.

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En el marco del mismo anuncio, el ministro Palma aseguró que la política de transición energética busca que sus beneficios lleguen directamente a las comunidades.

“La transición energética solo tiene sentido cuando transforma la vida de las personas. Estos proyectos demuestran que la democratización de la energía es una realidad que llega a los territorios históricamente excluidos, llevando energía limpia, reduciendo las brechas sociales y fortaleciendo la participación de las comunidades en la construcción de un sistema energético más justo y sostenible para Colombia”, manifestó.