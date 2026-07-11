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Jude Bellingham silencia a Noruega tras el golazo de Schjelderup en el Mundial 2026: Haaland lo sufre

Inglaterra y Noruega juegan un partidazo en Miami por los cuartos de final del Mundial 2026.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

11 de julio de 2026 a las 5:04 p. m.
El remate de Jude Bellingham para amargar a Noruega.
El remate de Jude Bellingham para amargar a Noruega. Foto: Pantallazo DSports / Getty Images

Un gran partido digno de Copa del Mundo se está observando en la ciudad de Miami. La selección de Inglaterra pudo responder cuando más había angustia por el 1-0 de Noruega, que abrió el marcador tras un golazo de Andreas Schjelderup, que clasifica entre los mejores del Mundial 2026.

Cuando Noruega ya se estaba viendo en el entretiempo, los ingleses cambiaron la velocidad, sorprendieron y le tiraron la camiseta por encima, para que Anthony Gordon pudiera ingeniarse una excelente jugada por el costado, pillar a Jude Bellingham totalmente habilitado y con espacios para decretar el 1-1 parcial al término del primer tiempo.

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