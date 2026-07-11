Este sábado, 11 de julio, la selección de los ‘Tres Leones’ se enfrenta a Noruega por un cupo en las semifinales del torneo, en un duelo que promete enfrentar a dos de las grandes figuras del campeonato: Jude Bellingham y Erling Haaland.

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Con apenas 23 años, Bellingham se ha consolidado como uno de los líderes del combinado inglés y una de las principales estrellas del Real Madrid. Fuera de las canchas, el mediocampista también llama la atención por su gusto por los vehículos de lujo, con una colección en la que predominan los deportivos italianos, los SUV británicos y modelos alemanes de alto rendimiento.

Ferrari 488 Pista, la joya de su garaje

Uno de los autos más exclusivos del inglés es el Ferrari 488 Pista, considerado la pieza más valiosa de su colección.

Este superdeportivo incorpora un motor V8 biturbo de 3,9 litros capaz de desarrollar cerca de 720 caballos de fuerza, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y superar los 340 km/h de velocidad máxima.

Además de su rendimiento, destaca por el amplio uso de fibra de carbono y una aerodinámica inspirada en la competición.

Lamborghini Urus, potencia para el día a día

Aunque podría parecer un vehículo familiar, el Lamborghini Urus mantiene el ADN deportivo de la marca italiana.

Está equipado con un motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza, capaz de alcanzar los 305 km/h y completar el 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos.

Es uno de los modelos favoritos entre los futbolistas europeos por combinar espacio, lujo y prestaciones de superdeportivo.

Range Rover Sport SVR

Entre los SUV de su colección también sobresale el Range Rover Sport SVR, un vehículo pensado para ofrecer comodidad sin sacrificar potencia.

Su motor V8 sobrealimentado desarrolla más de 570 caballos de fuerza, mientras que el interior ofrece acabados en cuero, sistemas de asistencia a la conducción y un alto nivel de confort para recorridos largos.

Mercedes-AMG G 63

Otro de los modelos que suele verse junto al volante inglés es el imponente Mercedes-AMG G 63.

El todoterreno alemán equipa un motor V8 biturbo de aproximadamente 585 caballos de fuerza y mantiene el diseño cuadrado que lo convirtió en un ícono del lujo. A pesar de su tamaño, acelera de 0 a 100 km/h en poco más de cuatro segundos.

BMW M3 Competition

Bellingham también ha sido visto conduciendo un BMW M3 Competition, uno de los sedanes deportivos más reconocidos de la firma alemana.

Este modelo desarrolla alrededor de 510 caballos de fuerza gracias a su motor de seis cilindros biturbo, ofreciendo un equilibrio entre deportividad, tecnología y comodidad para el uso cotidiano.

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BMW clásico, la sorpresa de su colección

Más allá de los modelos modernos, el mediocampista sorprendió recientemente al aparecer realizando maniobras de drift con un BMW clásico, demostrando su afición por los automóviles históricos además de los superdeportivos contemporáneos.

El vehículo, restaurado y en excelente estado, evidencia que el inglés no solo busca potencia y exclusividad, sino también modelos con valor histórico y de colección.

Un garaje digno de una estrella mundial

Diversos medios especializados estiman que la colección de Jude Bellingham está valorada en varios millones de euros, una cifra acorde con el crecimiento de una carrera que lo ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del planeta.

Mientras Inglaterra busca dar un paso más hacia el título del Mundial 2026 frente a Noruega, el mediocampista intentará seguir siendo protagonista tanto por su talento dentro del campo como por el impresionante patrimonio automovilístico que ha construido a una edad en la que muchos apenas comienzan su carrera profesional.