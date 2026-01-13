Deportes

Arde la interna del Real Madrid por lo que dijo Jude Bellingham tras la salida de Xabi Alonso: se supo todo

El propio jugador inglés emitió un comunicado por los rumores que hay sobre su papel en la salida de Xabi Alonso como jugador del Real Madrid.

Redacción Deportes
13 de enero de 2026, 10:50 p. m.
Xabi Alonso y Jude Bellingham, juntos en Real Madrid.
Xabi Alonso y Jude Bellingham, juntos en Real Madrid. Foto: Getty Images

Jude Bellingham se hartó de lo que dice la prensa mundial sobre su relación con Xabi Alonso y la salida de este último como entrenador del Real Madrid. Este martes, 13 de enero de 2025, el volante inglés usó su app JB5 para escribir unas palabras y desmentir algunos rumores instalados.

En concreto, Jude desmintió una información que corría por redes sociales, donde afirmaban que ni él, ni Federico Valverde ni Vinícius Jr. creían en Xabi Alonso en Real Madrid. Caso contrario, presuntamente, Mbappé, Arda Guler y otro par más sí apoyaban al estratega español.

“Hasta ahora he dejado pasar demasiadas cosas así, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... ¡Menuda barbaridad! Siento mucha pena por la gente que se aferra a cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’. No crean todo lo que leen“, arrancó afirmando Jude en su app oficial.

Y añadió: “De vez en cuando, esta gente debe rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina para conseguir clics y generar más controversia”.

Bellingham explota contra la prensa por rumores, según él falsos, de una mala relación con Xabi Alonso en Real Madrid.
Bellingham explota contra la prensa por rumores, según él falsos, de una mala relación con Xabi Alonso en Real Madrid. Foto: App oficial de Jude Bellingham: JB5.

Lo cierto es que desde hace varias semanas, y más el día que oficializaron la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid (12 de enero), la prensa mundial empezó a publicar que Jude Bellingham era uno de los culpables por la salida del español. El volante no aguantó más y dio su versión.

Incluso, lo dicho por Bellingham es fácilmente contrastable en su misma app oficial. Respecto a la salida de Xabi Alonso, Jude posteó: “Gracias por todo, míster”, acompañado de dos fotografías de ambos con la indumentaria merengue.

El mensaje de despedida de Jude Bellingham para Xabi Alonso.
El mensaje de despedida de Jude Bellingham para Xabi Alonso. Foto: App oficial de Jude Bellingham: JB5.

“Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del Real Madrid”

“Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025“, publicó la web oficial del cuadro merengue.

Arbeloa llega para tratar de apagar un incendio que parece no tener fin. Real Madrid viene de perder con Barcelona la final de la Supercopa de España, otra vez, y los hinchas le exigen a la institución una mejora significativa para el final de la temporada.

