Bellingham es última noticia en el Mundial de Clubes: fanáticos quedaron iniciados y no hay reversa

Jobe es hermano de Jude Bellingham , también volante estrella, pero de Real Madrid. Los fanáticos querían ver el cruce entre ambos en los cuartos del Mundial de Clubes, ya que los merengues enfrentarán a Borussia Dortmund. Sin embargo, no podrá ser.

| Foto: FIFA via Getty Images

Al minuto 28 de partido entre Borussia Dortmund y Monterrey, Jobe Bellingham fue amonestado con cartulina amarilla. Llegó a dos en el torneo y, por tanto, eso significa suspensión para el duelo contra Real Madrid: no está habilitado para jugar.

Jobe no sabía de la suspensión , pues normalmente, en los demás torneos, esta llega tras cinco amarillas. Su técnico, Niko Kovač, se lo tuvo que decir en el vestuario.

“Jobe no sabía que con la segunda amarilla ya estaba sancionado”, dijo Niko Kovač en declaraciones recogidas por Infobae. Además, añadió: “En el descanso aún no era consciente de que no podría jugar el siguiente partido; tuve que decírselo yo (...) Estaba muy decepcionado, tenía muchas ganas de ese partido. Pero estoy seguro de que se verán pronto, tal vez en la próxima Champions”.