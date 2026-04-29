Atlético de Madrid vs. Arsenal no decepcionó: penales, VAR y polémica dejaron en la semifinal de Champions League

Se sabía que sería una serie pareja y se trasladó al resultado. Atlético de Madrid y Arsenal empataron (1-1) en la primera semifinal de la Champions League 2025/2026, tras aprovechar sus respectivas chances con cobros desde el punto penal.

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Quien se adelantó en la primera mitad fue el cuadro rojo a través de Viktor Gyökeres, pero luego llegó en la parte complementaria la anotación de Julián Álvarez. Hubo cierta polémica por las decisiones arbitrales, pero se hizo justicia por el trámite y desempeño de cada escuadra.

Para definir el finalista de dicha llave, se deberá esperar a la próxima semana, cuando en Emirates Stadium se lleve a cabo la vuelta (5 de mayo).

La peor noticia para el conjunto de Diego Simeone de cara a la vuelta fue la lesión de Julián Álvarez, que tuvo que retirarse con molestias en un tobillo (75′).

¡ALERTA MUNDIAL! Julián Álvarez salió LESIONADO en el duelo vs. Arsenal.



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De no poder estar la próxima semana en Londres, su baja sería un duro golpe para el ataque rojiblanco en el partido definitivo.

Frente a la locura vista el martes entre el PSG y el Bayern de Múnich, los otros dos aspirantes a estar en la final de Budapest, Arsenal y Atlético, presentaron un partido mucho más controlado, que se aceleró en el segundo tiempo.

Bien armados atrás, los dos conjuntos trataron de evitar cualquier sorpresa sobre el césped del Metropolitano este miércoles, especialmente en los primeros 45 minutos.

Dominio de los gunners

El Arsenal se hizo con el control del balón, pero en un dominio estéril, sin encontrar el modo de penetrar el muro defensivo montado por el Atlético.

Los rojiblancos intentaron buscar sus oportunidades en unos pocos contraataques, aunque solo contaron con un disparo de Julián Álvarez desde el balcón del área que paró el portero David Raya (14).

El partido parecía encaminarse al descanso con un empate cuando el central David Hancko derribó a Gyökeres, provocando un penal que transformó el propio atacante sueco (44).

Un disparo de Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, golpea la mano de Ben White, del Arsenal, lo que provoca un penalti durante el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League en el Riyadh Air Metropolitano, Madrid. Foto: PA Images via Getty Images

El Atlético sacó su modo ofensivo al volver del descanso, llevado por Antoine Griezmann, que apenas había entrado en juego en los primeros 45 minutos.

En cuanto el francés, que jugó su último partido de Champions como rojiblanco en el Metropolitano, tomó el control, el Atlético se transformó.

Los rojiblancos dieron un paso adelante presionando arriba al Arsenal, que acabó sufriendo para salir de su área.

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Julián Álvarez avisó con un gran disparo de falta desde la frontal que dio en el lateral de la red (49).

El extremo nigeriano Ademola Lookman disparó a bocajarro un tiro que rechazó Raya. Griezmann recogió el rechace, pero su tiro a boca de gol lo desvió un defensa (53).

Álvarez logra la paridad

En medio del vendaval local, una mano de Ben White en el área fue castigada con un penal que transformó Álvarez (56).

Con la igualada en el marcador, el Atlético siguió atacando a un arsenal, que prácticamente desapareció del campo.

Las ocasiones se sucedieron para los locales con un disparo al larguero de Griezmann (63) u otro tiro prácticamente solo ante el portero de Lookman para lucimiento de David Raya (74).

El Arsenal consiguió tomar aire con las entradas de Gabriel Jesús, Saka y Trossard (65), ayudado por el parón de unos minutos para revisar un penal a favor de los Gunners, que el árbitro acabó anulando tras ir a verlo al VAR.

En la que fue prácticamente la única ocasión del Arsenal en la segunda parte, Cristhian Mosquera soltó un disparo que sacó Oblak (86).

Los ‘Gunners’ lograron convertir los últimos minutos en un intercambio de golpes, pero el marcador ya no se movió.

*Con información de AFP.