Atlético Madrid vs. Arsenal: hora y TV para ver la semifinal ida de la Champions League

Esta semana el regreso de la Champions League con la ida de sus dos semifinales acapara la atención de los aficionados futboleros del mundo entero.

El martes PSG vs. Bayern Múnich abrirán el telón con un juego que es una final anticipada. Al día siguiente, Atlético de Madrid ante Arsenal también tendrán su enfrentamiento del que se prevé un gran cotejo en el estadio Metropolitano.

Al frente del cuadro colchonero e inglés hay dos entrenadores con su sello. Ambos tienen un marcado estilo en sus equipos, mismo que los ha llevado a llegar hasta la instancia previa a la gran final que se jugará en Budapest, el próximo 30 de mayo.

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El camino del ‘Atléti’

Ese juego que protagonizarán el miércoles, era uno que ya se había dado el pasado 21 de octubre en medio de la fecha 3 de la Champions League 2025/2026.

En aquella oportunidad, la victoria de manera contundente la obtuvo el cuadro de la Premier League. Esta vez, se espera que la confrontación sea algo más pareja y ambos anoten para poner emoción a la llave rumbo a la final.

Arsenal goleó a Atlético Madrid en Inglaterra durante la fase inicial de Champions League. Foto: AFP

Además de jugar con Arsenal, en su camino ‘Atleti’ ha tenido otros rivales fuertes a lo largo de las demás fases. En la eliminatoria previa a las fases finales fue ante Brujas de Bélgica, luego con Tottenham y finalmente, sacó del camino al Barca en ‘semis’.

Fase Liga

Arsenal (derrota 4-0) – ya se habían enfrentado antes de semis.

Playoffs eliminatorios

Club Brugge / Global: 7-4.

Octavos de final

Tottenham Hotspur / Global: 7-5.

Cuartos de final

FC Barcelona / Global: 3-2.

Un patrón que se repite con los del Cholo Simeone es que, así como anotan, ven caer su arco en múltiples ocasiones, lo que da cuenta de que se caracterizan por ser un equipo reactivo y estando contra las cuerdas, es como sacan la mejor versión.

Arsenal se candidatiza

Un obsesión de Arsenal es la conquista de la Champions League. Bajo el mando de Mikel Arteta ese sueño ha tomado forma, pero en el tramo final deberán refrendarlo para no generar otra decepción a la hinchada gunner.

Hasta las semifinales, Arsenal se ha visto como un equipo superior ante los rivales que se le han puesto en el camino. En cuartos de final, el planteamiento de los lusos de Sporting de Lisboa fue bueno y no hubo un marcador tan abultado.

Kai Havertz dándole el triunfo a Arsenal, sobre la hora, contra Sporting Lisboa. Foto: UEFA via Getty Images

No obstante, en el resto de llaves que pasaron, junto a la fase inicial del ‘todos contra todos’, mantuvieron un extenso invicto que los volvió favoritos.

Fase Liga

Atlético de Madrid (victoria 4-0)

Octavos de final

Bayer Leverkusen / Global: 3-1

Cuartos de final

Sporting CP / Global: 1-0

Semifinal

Atlético de Madrid

Para los de Londres podría ser el cierre de temporada soñado ganando Premier y Champions League. En ambos certámenes están vivos, pero la diferencia con sus contrarios no es la más amplia.

De momento, resolver la ida de UCL en su visita de ete miércoles, 29 de abril es lo más importante. El juego se llevará a cabo desde las 2:00 p.m. (hora Colombia), con transmisión de ESPN y Star+.