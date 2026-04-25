Arde la Premier League: Arsenal mete presión al Manchester City y así deja la tabla de posiciones

Arsenal no quiere renunciar a su sueño de volver a levantar la Premier League y lo dejó en claro en el partido contra Newcastle. Los de Mikel Arteta sufrieron hasta el final, pero lograron el 1-0 que los aleja del Manchester City, por lo menos de manera momentánea.
Los Gunners llegaban con toda la presión encima, ya que no habían logrado obtener los mejores resultados en los últimos juegos y cedieron varios puntos, lo que dejó más que apretada la definición.
Por lo mismo, salieron con toda ante un Emirates Stadium que estaba completamente a reventar. Desde el inicio presionaron y se hicieron con el control del balón.
El único gol del encuentro llegaría temprano: al minuto 9, tras un remate con derecha de Eberechi Eze que mandó el balón al fondo de la red y mantuvo con la ilusión a toda la hinchada.
Desde ese momento, el Arsenal comenzó a jugar con fuego porque, si bien se vio a un Newcastle sin ideas, el nerviosismo se hacía evidente cada vez que se acercaban al área de David Raya.
Las jugadas iban de un lado a otro, pero ninguno lograba hacer daño, aunque poco a poco los “reds” se fueron apoderando de la posesión del balón e intentaron manejar el tiempo.
Ya en los últimos minutos se sentía un ambiente lleno de nervios; los de Arteta renunciaron al balón y las faltas comenzaron a aparecer. Por su parte, el Newcastle, sin ideas, envió a la desesperada el balón al área.
El conjunto de Londres tuvo algunas contras en las que pudo sentenciar el encuentro y aumentar su registro de goles anotados, un ítem que puede ser fundamental en caso de que haya un empate en la última jornada.
Sin embargo, el cansancio apareció e hizo de las suyas a través de la imprecisión. El árbitro pitó el final de los 90 minutos y todo el Emirates Stadium celebró a rabiar.
¡¡ES EL GOLAZO DE LA FECHA!! EZE LE PEGÓ DE PRIMERA Y LA CLAVÓ EN EL ÁNGULO PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE NEWCASTLE.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2026
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Con este 1-0, el Arsenal queda en la primera posición de la Premier League con 73 puntos y le saca una ligera ventaja al Manchester City, aunque con un partido más.
Los de Guardiola, que derrotaron al Southampton por 2-1 en la Copa de Inglaterra y se clasificaron a la final, tienen pendiente el juego válido por la fecha 31 contra el Crystal Palace.