Arde la Premier League: Arsenal mete presión al Manchester City y así deja la tabla de posiciones

Arsenal no quiere renunciar a su sueño de volver a levantar la Premier League y lo dejó en claro en el partido contra Newcastle. Los de Mikel Arteta sufrieron hasta el final, pero lograron el 1-0 que los aleja del Manchester City, por lo menos de manera momentánea.

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Los Gunners llegaban con toda la presión encima, ya que no habían logrado obtener los mejores resultados en los últimos juegos y cedieron varios puntos, lo que dejó más que apretada la definición.

Por lo mismo, salieron con toda ante un Emirates Stadium que estaba completamente a reventar. Desde el inicio presionaron y se hicieron con el control del balón.

El único gol del encuentro llegaría temprano: al minuto 9, tras un remate con derecha de Eberechi Eze que mandó el balón al fondo de la red y mantuvo con la ilusión a toda la hinchada.

Desde ese momento, el Arsenal comenzó a jugar con fuego porque, si bien se vio a un Newcastle sin ideas, el nerviosismo se hacía evidente cada vez que se acercaban al área de David Raya.

Las jugadas iban de un lado a otro, pero ninguno lograba hacer daño, aunque poco a poco los “reds” se fueron apoderando de la posesión del balón e intentaron manejar el tiempo.

Ya en los últimos minutos se sentía un ambiente lleno de nervios; los de Arteta renunciaron al balón y las faltas comenzaron a aparecer. Por su parte, el Newcastle, sin ideas, envió a la desesperada el balón al área.

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El conjunto de Londres tuvo algunas contras en las que pudo sentenciar el encuentro y aumentar su registro de goles anotados, un ítem que puede ser fundamental en caso de que haya un empate en la última jornada.

Sin embargo, el cansancio apareció e hizo de las suyas a través de la imprecisión. El árbitro pitó el final de los 90 minutos y todo el Emirates Stadium celebró a rabiar.

Con este 1-0, el Arsenal queda en la primera posición de la Premier League con 73 puntos y le saca una ligera ventaja al Manchester City, aunque con un partido más.

Los de Guardiola, que derrotaron al Southampton por 2-1 en la Copa de Inglaterra y se clasificaron a la final, tienen pendiente el juego válido por la fecha 31 contra el Crystal Palace.