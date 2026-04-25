Daniel Muñoz metió polémico gol a Liverpool y calentó el partido: hincha le pegó con balón en la cabeza

El Crystal Palace cayó este sábado, 25 de abril, 3-1 ante Liverpool en Anfield, pero la jugada que más dio de qué hablar tuvo como protagonista al colombiano Daniel Muñoz.

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Todo se dio por la forma en la que el lateral derecho anotó el descuento para su equipo, lo que incluso llevó a que los ánimos se calentaran y un aficionado le lanzara un pelotazo desde la tribuna.

Corría el minuto 70 del partido, el Palace perdía 2-0 e intentaba de todas las formas descontar para ponerse cerca del empate. Ismaila Sarr recibió el balón dentro del área y rápidamente le pegó, pero el portero Woodman salió rápido y le rebotó la pelota.

El guardameta quedó lesionado, sintió una molestia en uno de sus pies y de inmediato pidió asistencia. Sin embargo, el balón le quedó a Muñoz, quien controló sobre el borde derecho del área y la mandó a guardar fácilmente.

De inmediato, todos los jugadores del Liverpool le reclamaron al juez central, mientras que el arquero quedó en el piso adolorido. Por su parte, los hinchas comenzaron a abuchear al colombiano, ya que creían que tuvo que detener el juego.

Pese a las quejas de todo Anfield, el árbitro convalidó el gol y esto significó el descuento del Crystal Palace, lo que le acercó al empate, que finalmente no llegó.

Pero la situación no terminó ahí; el disgusto de los hinchas de los reds continuó con el colombiano. Cinco minutos después, a los 75′, Muñoz vivió un incómodo momento.

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El jugador se preparaba para reanudar el juego desde un saque de banda y, justo en ese momento, un fanático le lanzó otro balón en la cabeza y todo el estadio aplaudió y al mismo tiempo abucheó al cafetero.

El número 2 terminó atónito por lo que ocurrió y el árbitro tuvo que acercarse hasta él para decirle algo. Afortunadamente, el compromiso continuó sin problema alguno, aunque las rechiflas siguieron en todo Anfield.

Finalmente, Florian Wirtz puso el tercero de Liverpool y acabó con las ilusiones del Crystal Palace de conseguir el empate. Por el momento, se desconoce si se aplicará alguna sanción por lo ocurrido con el futbolista de la Selección Colombia.