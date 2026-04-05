Daniel Muñoz mete presión: lanzó veredicto sobre lo que tiene que hacer Colombia en el Mundial 2026

Daniel Muñoz ya se encuentra en Inglaterra tras lo que fue la doble fecha FIFA, en la que la Selección Colombia sufrió dos duras derrotas contra Croacia (2-1) y Francia (3-1).

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El lateral derecho está concentrado para lo que será el final de temporada con el Crystal Palace, pero también tiene en su mente a la tricolor. En diálogo con la página oficial del equipo, el jugador habló de la actualidad del combinado patrio.

Muñoz fue enfático en la necesidad de dar un paso más allá que, desde su visión, solo puede llegar a través de títulos. “Tenemos una generación que no ha podido dar ese salto de calidad“, dijo.

El nacido en Amalfi, Antioquia, recordó el papel que hicieron en la última Copa América, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo perdieron la final contra Argentina.

Daniel Muñoz tendido en el piso en la derrota de Colombia con Croacia Foto: Getty Images

Esto es una clara muestra, desde el punto de vista del lateral derecho, que hay mucho ‘material’ para conseguir cosas grandes. “Nosotros tenemos mucho talento“, comentó.

“Somos más que un equipo: somos una familia. Es difícil crear un equipo así, pero lo hemos logrado“, añadió.

Teniendo en cuenta esto, el antioqueño apuntó por todo lo alto y dejó en claro que la Copa del Mundo es una gran oportunidad para dar ese paso que vaya más allá. En ese sentido, le metió presión a sus compañeros: afirmó que la idea es ganar el torneo.

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“Ahora, tenemos que dar ese siguiente paso en cuanto a calidad, que es llegar a la final del Mundial y ganarla, para que este grupo pueda decir con toda seguridad que somos una generación dorada“, expresó.

El lateral derecho manifestó que estar en la cita orbital es una idea que “ilusiona” a cualquier jugador, por lo que los futbolistas de la Selección Colombia no son la excepción y, por lo mismo, intentarán hacer la mejor presentación posible.

Daniel Muñoz durante el primer entrenamiento de la Selección Colombia en Orlando. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“No queremos ir solo por estar allí, queremos ir con un objetivo claro: ganar el Mundial“, concluyó.

Pese a que todavía no se sabe la lista de los deportistas que Néstor Lorenzo llevará a la Copa del Mundo, muy seguramente Daniel Muñoz es uno de los fijos y estará representando a Colombia en la disputa por el grupo K, que compartirá con Portugal, Uzbekistán y República del Congo.