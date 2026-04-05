Al país la presentación de James Rodríguez en los amistosos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia le dejó sumamente preocupado.

Si bien el 10 lo intentó, su falta de ritmo se notó en los compromisos ante las selecciones del balompié europeo. Estuvo errático, lento y hasta torpe en algunos tramos de los partidos en Estados Unidos.

James Rodríguez en el calentamiento de la Selección Colombia para el juego con Croacia Foto: Getty Images

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Solo jugó 60 minutos en cada uno de los juegos, para luego salir por Juan Fernando Quintero, quien mostró un mejor nivel, a la par de que le dio algo más de fútbol a la Tricolor.

Ante este panorama tan complejo, se ha empezado a cuestionar si la convocatoria de James al Mundial sería un beneficio, o por el contrario un error de parte de Néstor Lorenzo.

En dicha conversación han entrado voces del deporte, entre las que estuvo la de Óscar Córdoba; campeón de América, mundialista y multicampeón con Boca Juniors en su etapa de portero.

#Entrevista | "James hoy no está para la Selección": Óscar Córdoba (@Ocordoba001), exmundialista y panelista de @SiEraGol, habla #AlPunto con @GiovanniCelisS, director de Red+ Noticias, sobre el presente de Colombia de cara al Mundial 2026.



Vea la entrevista completa en… pic.twitter.com/zKRJ7CoPIR — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) April 1, 2026

Sin tapujos, el ídolo del elenco argentino salió a decir en una entrevista con Al Punto, de Red+ Noticias, que: “James hoy no está para la Selección”.

Ante la sorpresa de quien lo entrevistaba, este le preguntó si lo dejaría por fuera. Córdoba enfático en su postura aseveró: “Lo tiene que demostrar”.

“Con 90 minutos en un semestre no puedo llevar a nadie. Estamos hablando de la Copa del Mundo, no a ningún amistoso”, apuntó haciendo un análisis profundo de lo que vive la deslucida estrella nacional.

Jorge Carrascal es a quien propone Óscar Córdoba como reemplazo de James Rodríguez. Foto: Getty Images

Fue tan marcada la postura de Córdoba, que llegó hasta a proponer otro nombre para tomar las riendas del equipo en la parte creativa si Rodríguez Rubio no puede.

“Me voy con (Jorge) Carrascal. Me cambió la percepción desde que está en Flamengo”, zanjó sobre un talento que en esta convocatoria no tuvo minutos de juego.

Del cartagenero aplaudió que no es una ficha del montón, dado que aporta en todos los aspectos del ataque: “Te hace gol, pasegol”.

Ante una nueva duda de ‘¿no llevaría a James al Mundial?’, el exgolero le puso una exigencia a James para que se gane el puesto en la lista final: “Juega, te necesito ver”.

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Adicional a eso, cree que es momento de replantear la idea al interior del seleccionado. Con un Luis Díaz en un momento superlativo en Europa, la idea debería ir gestada alrededor de sacar su máximo provecho.

“James tiene que estar al servicio de Lucho”, fue una de las ideas que propuso Córdoba para mejorar el nivel en la próxima Copa del Mundo.

James habría sufrido de más vs. Francia

Fabio Poveda, enviado especial de Blu Radio a la gira de marzo de la Selección Colombia reveló en la tarde del 31 de marzo pasado, el calvario que habría pasado James tras el juego con Francia.

Así despidió el estadio a James Rodríguez tras haber jugado una hora ante Francia Foto: Captura video (@JuanCMerlano)

“Fue atendido en el camerino. Incluso, con ganas de vomitar. Lo trataron con electrolitos para que se pudiera recuperar. Fue uno de los que se fue tan pronto se terminó el compromiso”, describió a detalle el comunicador que hizo presencia en la sede del amistoso.

“Tuvieron que tratarlo. Lo hidrataron bien, lo recuperaron y fue uno de los primeros que se fue”, añadió a la relevante información.