¿Montero o Vargas? Óscar Córdoba dijo quién debe ser el arquero titular en el Mundial 2026

La Selección Colombia tiene dos arqueros de gran nivel para disputar la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Sebastián Clavijo García

28 de febrero de 2026, 9:19 a. m.
Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y leyenda de Boca Juniors.
Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y leyenda de Boca Juniors. Foto: RED+

Camilo Vargas es el habitual titular en el arco de la Selección Colombia, sin embargo, ha perdido terreno por el gran nivel de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield.

Néstor Lorenzo está en una encrucijada que solo se resolverá hasta el debut contra Uzbekistán, programado para el 17 de junio de 2026 en Ciudad de México.

Muchos se decantan por Vargas, teniendo en cuenta su largo proceso como dueño del arco colombiano, pero otros piden a gritos que se le de una oportunidad a Álvaro Montero, por lo que viene demostrando en Argentina.

Kevin Mier está parcialmente fuera de la contienda por la lesión que sufrió el año pasado, mientras que David Ospina cumpliría un rol de liderazgo en la tripleta de arqueros que debe convocar Lorenzo para el Mundial 2026.

Álvaro Montero busca tener continuidad para ir al Mundial 2026
Álvaro Montero apunta al Mundial 2026. Foto: Getty Images
Camilo Vargas, arquero titular de la Selección Colombia para estas eliminatorias.
Camilo Vargas, arquero titular de la Selección Colombia Foto: AFP

Óscar Córdoba dio su veredicto

Aunque la decisión final depende del cuerpo técnico de la Selección Colombia, la opinión de Óscar Córdoba es una voz autorizada para hablar sobre el dueño del arco.

El exportero vallecaucano tiene un claro favorito en esta baraja de candidatos. “Camilo tiene mucha experiencia, todos los dos procesos de Pékerman y de Lorenzo”, explicó en declaraciones para Directv Sports.

“Yo soy un convencido de que aquel que va a la Selección tiene que estar en su mejor momento, porque si vamos a dejar todo a su historia nos pasa el tren por encima”, agregó.

Para Córdoba, el titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026 debe ser Álvaro Montero. “Si tiene un porcentaje de cada partido 8 puntos o 9 puntos, debe ser el que vaya al arco”, indicó.

El presente de Álvaro Montero

Montero estuvo ‘borrado’ de la Selección Colombia en las últimas fechas de las eliminatorias, pero volvió para los amistosos de octubre y noviembre. El arquero guajiro atajó en el empate contra Canadá (0-0) y en la victoria sobre Nueva Zelanda (2-1).

El año pasado lo terminó siendo suplente en Vélez Sarsfield y todo parecía encaminado a otro inicio de temporada similar. No obstante, el técnico Guillermo Barros Schelotto le dio el voto de confianza en enero y le ha salido a la perfección.

Montero es una de las figuras revelación del campeonato local en Argentina y suele dejar buenas atajadas para el registro en los canales de televisión.

La semana pasada se jugó un partidazo contra River Plate, duelo que marcó la salida de Marcelo Gallardo del banquillo millonario y catapultó a Vélez a la cima en la tabla de posiciones.

Montero también goza de la confianza de Néstor Lorenzo, quien lo ha defendido de las críticas y le abrió las puertas de la Selección Colombia aún cuando venía sin sumar minutos tras su salida de Millonarios a mediados de 2025.

