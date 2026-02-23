Juan Fernando Quintero se queda sin técnico: Marcelo Gallardo se va de River Plate con sentidas palabras

Se acabó la segunda etapa de Marcelo Gallardo en River Plate. Este lunes, 23 de febrero de 2026, el entrenador se despidió de la institución millonaria tras los malos resultados, dejando un video en las redes oficiales del club con unas sentidas palabras.

Así las cosas, los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Cataño se quedan sin entrenador en el elenco de la banda cruzada. De hecho, es de público conocimiento la amistad entre Marcelo y JuanFer, quienes ganaron, entre otras, la gran final de la Libertadores 2018 en Madrid.

La historia de Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo vuelve a terminar en River Plate. Foto: Getty Images

Revelan decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero: alarma en la convocatoria

Marcelo Gallardo se despide de River Plate: “Me invade la emoción y el dolor”

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club; a su gente, por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas”, arrancó afirmando Gallardo en su video.

Y añadió: “Me invade la emoción y el dolor, en el alma, por no poder cumplir los objetivos. Simplemente, agradecer a aquellos que que realmente han creído en mi, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva. Tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos”.

“Mi amo recíproco para todos los hinchas y espero que, de todo corazón, esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Gracias, les mando un fuerte abrazo a todos”, cerró diciendo el muñeco Gallardo.

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

La ‘gota que derramó el vaso’ fue el pasado domingo, 22 de febrero de 2026. River Plate perdió 1-0 contra Vélez, a domicilio, y se hizo insostenible la continuidad de uno de los técnicos más importantes en la historia del cuadro millonario.

De hecho, en ese mismo partido contra Vélez, Juan Fernando Quintero salió lesionado y prendió las alarmas en Selección Colombia de cara a los amistosos contra Croacia y Francia a finales de marzo.

River Plate no vive un buen presente futbolístico desde hace varios meses. Incluso, en este 2026 no jugará la Copa Libertadores, sino la Sudamericana.

¿Cuándo será el último partido de Marcelo Gallardo en River Plate?

Este jueves, 26 de febrero de 2026, con River Plate en el estadio Monumental ante Banfield. Seguramente, la hinchada millonaria le hará una despedida de honor a Marcelo ‘el muñeco’ Gallardo.