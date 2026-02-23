Revelan decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero: alarma en la convocatoria

Desde Argentina, replican el parte médico oficial, emitido por River Plate sobre la lesión de Juan Fernando Quintero: “Desgarro grado 1 en el bíceps femoral derecho”. En principio, el volante estará tres semanas fuera de las canchas.

La lesión de Juan Fernando Quintero ocurrió el pasado domingo, 22 de febrero, cuando River Plate visitó a Vélez y cayó por 1-0 en Liniers. El colombiano fue titular y salió sustituido sobre los 27′ del primer tiempo, debido a la molestia, dándole paso a Joaquín Freitas.

Esta lesión de Quintero tiene repercusión directa en Selección Colombia. Se dio a tan solo cuatro semanas de que la Tricolor enfrente a Croacia y Francia en amistosos de fecha Fifa para finales de marzo de este 2026.

Juan Fernando Quintero se retiró en el primer tiempo del partido contar Velez Sarsfield. Foto: Getty Images

Revelan la decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero

Si Quintero regresa en las tres semanas proyectadas, podría tener poco ritmo con River Plate, pero llegar a tiempo para los amistosos. Si no, sería baja en La Tricolor; y lo cierto es que el técnico Néstor Lorenzo ya tomó una decisión.

Según reveló el periodista Julián Capera, Juan Fernando Quintero tendrá un seguimiento especial. Esto incluiría estar pendiente de cómo avanza su recuperación y si está listo para enfrentar a los dos países europeos.

“El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo recibió el reporte médico de Juan Fernando Quintero: desgarro grado I en el bíceps femoral derecho. En principio, tres semanas de recuperación. Habrá seguimiento especial para determinar si entra en la convocatoria de marzo”, escribió Julián Capera.

Revelan la lista previa de Néstor Lorenzo: estos serían los elegidos para enfrentar a Croacia y Francia

Juan Fernando Quintero llegaría al límite con Selección Colombia

Quintero viene siendo uno de los titulares del técnico Marcelo Gallardo en River Plate. El millonario no la pasa para nada bien en el ámbito deportivo, y esto ocurre desde 2025 cuando quedaron fuera de la Copa Libertadores debido a los malos resultados.

Pero en medio de la crisis que afronta el millonario, Juan Fernando Quintero es uno de los fijos para Gallardo, y con ritmo de juego. Eso termina siendo fundamental para la Selección Colombia, más allá de los amistosos, de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Solo resta esperar qué avance tiene Juan Fernando Quintero con el pasar de las semanas. Tal como en estas últimas horas, será la prensa argentina la que exponga la situación del volante colombiano de 33 años y que figura como uno de los ídolos más importantes en la historia reciente de River Plate.