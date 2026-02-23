Deportes

Revelan decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero: alarma en la convocatoria

Informan que Néstor Lorenzo ya está al tanto de lo que le ocurre a Juan Fernando Quintero, y que las próximas semanas serán clave en cuanto al tema.

Redacción Deportes
23 de febrero de 2026, 4:25 p. m.
Néstor Lorenzo ya está al tanto de la lesión de Juan Fernando Quintero
Néstor Lorenzo ya está al tanto de la lesión de Juan Fernando Quintero Foto: Getty Images

Desde Argentina, replican el parte médico oficial, emitido por River Plate sobre la lesión de Juan Fernando Quintero: “Desgarro grado 1 en el bíceps femoral derecho”. En principio, el volante estará tres semanas fuera de las canchas.

La lesión de Juan Fernando Quintero ocurrió el pasado domingo, 22 de febrero, cuando River Plate visitó a Vélez y cayó por 1-0 en Liniers. El colombiano fue titular y salió sustituido sobre los 27′ del primer tiempo, debido a la molestia, dándole paso a Joaquín Freitas.

Esta lesión de Quintero tiene repercusión directa en Selección Colombia. Se dio a tan solo cuatro semanas de que la Tricolor enfrente a Croacia y Francia en amistosos de fecha Fifa para finales de marzo de este 2026.

Juan Fernando Quintero se retiró en el primer tiempo del partido contar Velez Sarsfield.
Juan Fernando Quintero se retiró en el primer tiempo del partido contar Velez Sarsfield. Foto: Getty Images

Revelan la decisión de Néstor Lorenzo por la lesión de Juan Fernando Quintero

Si Quintero regresa en las tres semanas proyectadas, podría tener poco ritmo con River Plate, pero llegar a tiempo para los amistosos. Si no, sería baja en La Tricolor; y lo cierto es que el técnico Néstor Lorenzo ya tomó una decisión.

