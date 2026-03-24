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Reapareció Jhon Durán y no le gustó lo que le preguntaron, tras borrada en Selección Colombia

En Rusia, el atacante tuvo que sortear un interrogante tras un partido con Zenit. Su reacción ha pasado fronteras y el video se ha hecho tendencia en redes sociales.

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Redacción Deportes
24 de marzo de 2026, 8:03 a. m.
Jhon Jáder Durán, delantero de Zenit y Selección Colombia
Jhon Jáder Durán, delantero de Zenit y Selección Colombia Foto: Captura a video de @AlNassrTribune

En las últimas semanas y a raíz de la nueva convocatoria de la Selección Colombia, se volvió a hablar de Jhon Jáder Durán. Dicho delantero fue acusado de haber peleado con el grupo y ese sería el causal de un supuesto veto en la Tricolor.

La gloria nacional Carlos ‘Pibe’ Valderrama fue quien dio a conocer detalles sobre la situación. Al corte le salió el mismísimo Durán, quien con un mensaje a través de redes sociales lo desmintió todo.

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Durante el más reciente fin de semana, el atacante nacional jugó un partido de la Liga Premier Rusa con Zenit. Allí estuvo como titular en la victoria por 1-3 ante Dinamo Moscú y no logró anotar.

Tras dicho partido fue que se dio el interrogante que le sacó de quicio. En zona mixta, un periodista le consultó sobre ‘quién era mejor’ entre Cristiano Ronaldo y su actual compañero del cuadro ruso, Aleksandr Sobolev.

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Ante esto, Durán, en principio, lo tomó con gracia y bromeó con Sobolev. Sin embargo, pocos segundos después su rostro cambió por completo y le refutó al periodista diciéndole: “Esa pregunta no es buena”.

Tras esto, no permitió que se le preguntara más. Durán emprendió su salida con cara de ‘pocos amigos’ y haciendo gestos de desaprobación ante lo preguntado en Rusia.

Fuera de la lista, ¿definitivo para el Mundial?

Muchas sorpresas se escucharon antes de que se oficializara la nueva convocatoria de la Selección Colombia. Nombres como el de Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán estuvieron en la órbita de la Tricolor.

Del delantero militante en Zenit habló en las últimas horas Néstor Lorenzo. El argentino desmintió problemas del atacante con la interna del grupo. Según lo dicho por el DT, de marzo a junio las posibilidades de que vaya Jhon Jáder siguen abiertas.

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Néstor Lorenzo no descarta a Jhon Jader Durán para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“A Jhon Jáder lo vemos todos los partidos cuando juega, está jugando menos, cambió de club, le costó la adaptación y lo estamos siguiendo”, explicó Lorenzo de la manera en que llevan todo con Durán.

“Las puertas de la Selección están abiertas para todos, Jhon Jáder nunca tuvo un problema conmigo, como se dijo; todo eso es mentira, lo aclaramos en el momento”, zanjó ante rumores que intentaron dañar al jugador.

“Él está siendo seguido y también está en el espectro de la Selección desde los 18 años”, completó el entrenador al frente de la Tricolor.

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De menos a más

Durán, desde su salida de Aston Villa, ha tenido una caída fuerte en su carrera deportiva. Allí era un goleador que acaparaba la atención de los clubes más grandes, pero decidió ir a Al-Nassr de Arabia Saudita y todo cambió.

Jhon Jáder Durán, de Zenit y quien aspira a ir al Mundial 2026 con Colombia
Jhon Jáder Durán, de Zenit y quien aspira a ir al Mundial 2026 con Colombia Foto: NurPhoto via Getty Images

En Oriente Medio no tuvo el nivel esperado; luego pasó a Fenerbahçe de Turquía, donde fue más protagonista por lesiones, que por goles. Finalmente, Zenit de Rusia hace poco apostó por él para intentar que su carrera se relance con 22 años apenas.

Hasta la fecha lleva 10 partidos jugados en la Superliga de Rusia, logrando anotar un total de tres goles. Se espera que dichas cifras se incrementen en los próximos meses para pelear en forma con Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba o cualquier otro atacante de Selección Colombia.