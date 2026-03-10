Jhon Durán le responde al Pibe Valderrama y dice que hay chismes y mala energía en su contra: “Mentiroso y difamador”

Jhon Jáder Durán habló duro en las redes sociales y se convirtió en uno de los jugadores más señalados de los últimos años en Colombia. El atacante es uno de esos tantos jugadores colombianos que son un fenómeno extraño. Un patrón que se repite y que se aplica en un gran talento, pero que sus comportamientos fuera de la cancha lo condenan.

Y apenas tiene 22 años. El atacante antioqueño, surgido de las canteras de Envigado, ha militado en Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, Turquía y actualmente juega en Rusia con el Zenit. Sus cambios de club siguen un patrón que ya resulta repetitivo y que no ha logrado corregir. Las críticas desde Colombia no se han hecho esperar.

En la Premier League, junto al Aston Villa, tuvo un paso destacado y le llegó el anhelado llamado a Selección Colombia, donde en sus primeros partidos dejó claro que su talento era top y se aferró a la titular con el técnico Néstor Lorenzo. De a poco, su actitud y algunas molestias musculares le alejaron del primer grupo. Su vuelta es compleja, teniendo en cuenta la interrupción de Luis Javier Suárez en Portugal y Jhon Córdoba.

Y es que para Néstor Lorenzo era un prospecto de atacante que podría dar múltiples alegrías a Colombia. Llegaron los desacuerdos y pataletas que lo han llevado a un declive fuerte en su carrera. Su regreso parece lejano. Jhon Durán, desde Rusia, no tuvo alternativa que pronunciarse y tratar de desmentir muchas cosas que se han dicho sobre su persona.

¿Jhon Durán le respondió al Pibe Valderrama?

En días pasados, Carlos Valderrama tuvo el turno para hablar de Jhon Durán y contó algunos detalles que parece se escucharon en Rusia y provocaron la respuesta del jugador. El Mono dijo que su colega tenía muy complicado volver al grupo de la Selección, pues había peleado.

“Tiene condiciones, no se le niegan, pero no puede pelear con el grupo. Para este (mundial) no le va a alcanzar”, dijo Valderrama en ESPN.

De inmediato, Durán aprovechó sus redes y lanzó un fuerte mensaje. Dijo que si tenían pruebas de que había peleado en la Selección Colombia, que las muestren. Asimismo, usó palabras como “mentiroso” y “difamador” y que se han dicho muchas mentiras usando su nombre.

Delicado mensaje de Jhon Durán tras las palabras del Pibe Valderrama

“Ya está bueno de muchas cosas. Nunca he sido, y mucho menos seré, una persona que sale a decir estas cosas solo por hablar o aparentar. Pero ya está bueno con las malas energías, las malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona.

La verdad: yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. ¡Eso es FALSO! Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean.

A ustedes les es tan fácil engañarlos con una falsa humildad, que por eso siempre prefiero decir las cosas como son y no maquillar ni falsear nada para quedar bien con nadie. Y, por último, quiero decir que uno, como periodista o, mucho menos, como jugador ‘retirado’, no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar, porque pierde credibilidad y daña su propia imagen, ¿vale?

“El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico, que las exponga, a ver quién queda como mentiroso y difamador. Es muy comprometedor hablar por hablar si se tiene un micrófono y una cámara; su misión es informar y transmitir la verdad, no desinformar y mucho menos mentir, en perjuicio de la dignidad e imagen de una persona a quien ni siquiera conoce”, dijo Jhon Durán tras las palabras de Carlos Valderrama.