Gesto de Feid sacude la campaña presidencial, ¿apoya a Iván Cepeda? Crece el debate en redes

Un video del cantante colombiano Salomón Villada Hoyos, conocido internacionalmente como Feid o ‘Ferxxo’, se convirtió en el centro de una intensa discusión en las redes sociales tras realizar un gesto con sus manos en forma de corazón. El hecho adquirió relevancia política inmediata al coincidir con la iconografía utilizada por la campaña presidencial de Iván Cepeda, cuyo lema principal es “Me la juego por la vida”.

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Mientras los sectores afines al candidato interpretaron la acción como un respaldo implícito a su propuesta electoral, diversos usuarios y críticos aseguran que se trata de una lectura descontextualizada de un saludo habitual hacia sus fanáticos.

El núcleo de la controversia radica en la similitud gráfica entre la señal del artista antioqueño y la identidad corporativa del candidato. La campaña de Iván Cepeda ha posicionado un corazón hecho con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda como su emblema principal, el cual suele ser representado por sus simpatizantes.

No obstante, usuarios en la plataforma X han señalado una diferencia importante: en las imágenes difundidas, Feid ejecuta el símbolo utilizando su mano derecha. Esta diferencia ha sido el principal argumento de los sectores opositores a Cepeda.

La vinculación interpretativa entre el intérprete de música urbana y la agenda de Iván Cepeda no es aislada. Durante las últimas semanas, la conversación pública ha seguido de cerca los movimientos del cantante, especialmente tras su aparición en un espacio de la Universidad de Antioquia (UdeA), institución con la que guarda un vínculo familiar debido a la labor docente que su padre desempeñó allí en el área de artes.

Durante dicha actividad, el artista destacó de manera pública la importancia de la educación superior pública en el tejido social del país. Sectores estudiantiles y alternativos alineados con Cepeda asociaron estas declaraciones con los pilares programáticos del candidato, que priorizan la defensa de los derechos sociales y la educación.

Sin embargo, desde el entorno del equipo de trabajo de Feid no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial que confirme un apoyo formal a esta o a ninguna otra campaña política con miras a las próximas elecciones.

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De acuerdo con las dinámicas observadas en las redes como TikTok, Instagram y Facebook, el episodio evidencia la polarización actual que se vive en el país; es importante entender el impacto que genera esta situación: con miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming, las acciones de figuras como Feid adquieren una caja de resonancia inmediata.

Hasta el momento, la postura editorial oficial frente al hecho se mantiene en el terreno de la hipótesis: el gesto del corazón permanece como una muestra de afecto recurrente dentro del género urbano hacia la audiencia, mientras que para un sector del electorado representa un hito de movilización cultural.