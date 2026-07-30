Tentadora oferta para colombiano que jugó el Mundial: sería un salvavidas ante su falta de minutos

Kevin Castaño es noticia en Brasil, pues la prensa deportiva asegura que Vasco da Gama está interesado en fichar al mediocampista de 25 años. Fue uno de los que jugó el Mundial 2026 con la Selección Colombia y, aunque aún tiene contrato con River Plate, reportan en Argentina que no será tenido en cuenta por el cuadro millonario para el resto del 2026.

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De hecho, la movida de Vasco por Castaño tendría más datos en el medio. Todo apunta a que la escuadra brasileña pujó para fichar a Santiago Sosa, de Racing, pero el negocio estaría caído. Por eso, ahora el foco estaría sobre Kevin.

GE Globo: “Vasco ha iniciado negociaciones para fichar al centrocampista Kevin Castaño”

El medio referenciado dio detalles al respecto: “Vasco ha iniciado negociaciones para fichar al centrocampista Kevin Castaño, procedente de River Plate. El colombiano de 25 años, que disputó el último Mundial, interesa al departamento de fútbol, ​​que decidió buscar otra opción para el mediocampo ante la demora en la finalización del fichaje de Santiago Sosa, procedente de Racing".

Transfermarkt le coloca un valor de 5 millones de euros a Kevin Castaño. Sin embargo, la prensa en argentina reportó, en marzo de 2025, que River Plate le pagó al Krasnodar ruso cerca de 13 millones de euros por el colombiano. Por tanto, la escuadra millonaria no querría un valor tan inferior.

¿Préstamo a Vasco da Gama? No contemplan esa posibilidad para Kevin Castaño, al menos de momento. Se vienen horas clave para determinar el futuro de uno de los futbolistas que ha sido constantemente llamado por Néstor Lorenzo en La Tricolor.

“La directiva del Vasco da Gama sigue intentando cerrar el fichaje de Sosa, pero también baraja otras opciones para no perder tiempo. El club quiere reforzar su plantilla cuanto antes de cara a las competiciones de la segunda mitad del año”, añadió GE Globo.

Kevin Castaño (segundo de izquierda a derecha) no seguiría en River Plate de Argentina. Foto: AFP

Al tener 25 años, varios colocan a Kevin Castaño como uno de los que podría integrar la renovación en Selección Colombia de cara al Mundial 2030. El técnico seguirá siendo Néstor Lorenzo tras su renovación.