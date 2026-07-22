Irregular comienzo del Medellín en Copa Sudamericana: Vasco da Gama aumenta la preocupación de Amaranto Perea

Independiente Medellín no la pasa bien en la Copa Sudamericana y cedió una gran oportunidad en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia. Para este juego, DIM no pudo contar con su hinchada debido a una fuerte sanción por parte de la Conmebol, luego de actos vandálicos durante el partido ante Flamengo por Copa Libertadores el semestre pasado.

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El Medellín puede jugar el repechaje en la Sudamericana luego de ser tercero en la fase de grupos en la Copa Libertadores, pues no pudo superar a Flamengo (primero) y Estudiantes de La Plata (segundo). De esta manera, al DIM le tocó citarse con Vasco da Gama, en una serie de ida y vuelta que cerrará en Río de Janeiro. El ganador pasará a octavos de final.

En la ida en el Atanasio, Medellín no pasó del empate y selló un 2-2 que deberá hacer valer de visitante en Brasil y así intentar pasar a octavos de la Sudamericana. Un doblete de Jhon Montaño salvó al DIM, en pleno debut de Luis Amaranto Perea en el banquillo ‘Poderoso’.

Medellín vs. Vasco Da Gama Foto: David Jaramillo - Colprensa

Por el lado de Vasco Da Gama, un autogol de Joaquín Varela y gol de Claudio Spinelli sentenciaron el 2-2 en el Atanasio Girardot. El club carioca tuvo en la titular a dos colombianos: Carlos Cuesta en la defensa y Carlos Andrés Gómez en la zona ofensiva.

Dolor de cabeza para Amaranto Perea

Apenas cerró la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Luis Amaranto Perea tomó las riendas del Independiente Medellín, club que ocupa un lugar importante en su carrera deportiva y que tiene el afán por ser campeón.

Por ahora, en su debut oficial como DT del Medellín, las cosas no han salido bien y la victoria era lo ideal ante Vasco Da Gama para tener más posibilidades de pasar a octavos de final. Ahora, con la hinchada en contra y el afán por el triunfo, va por la épica en Río de Janeiro.

Amaranto Perea durante una rueda de prensa de la Selección Colombia en Asunción. Foto: YouTube Gol Caracol: (9:45) 'Rueda de prensa de la Selección Colombia, previo al partido contra Paraguay'

La vuelta del repechaje se disputará el próximo 29 de julio a partir de las 5:00 pm de Colombia en el estadio São Januário de Río de Janeiro.

Antes, Independiente Medellín tendrá que encarar el debut en la Liga Betplay, el próximo 25 de julio desde las 4:00 p.m., contra el Deportivo Pasto en el Estadio Ditaires de Itagüí.