Goleador de raza llega al Junior de Barranquilla: negocio millonario está en “detalles finales”

Junior de Barranquilla tiene preparada otra sorpresa para sus hinchas. La inminente salida de Carlos Bacca obliga a traer fichajes de lujo y está listo el nuevo delantero que llegará para buscar el tricampeonato de la Liga BetPlay.

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Francisco Fydriszewski, goleador de Independiente Medellín, está muy cerca de unirse al conjunto tiburón para el segundo semestre.

“Las conversaciones con el DIM están avanzadas y negocian los detalles finales para que pueda viajar a Barranquilla, presentar exámenes médicos y firmar su contrato”, indicó el periodista Felipe Sierra.

Fydriszewski tiene contrato hasta finales de este año, pero Junior quiere tenerlo cuanto antes en sus filas. El cuadro tiburón pondría una cifra millonaria sobre la mesa para quedarse con el ‘polaco’, quien venía siendo titular en el proyecto de Alejandro Restrepo.

Con este movimiento, Junior arma una temible delantera para defender el título. Luis Fernando Muriel fue su máximo goleador en el primer semestre; también tienen al paraguayo Guillermo Paiva y ahora le suman a Fydriszewski al arsenal de artilleros.

A pesar de que este semestre no tuvo un rendimiento superlativo con la camiseta del Medellín, disputó 27 partidos, marcó seis goles y dio tres asistencias.

Su mejor momento fue en 2025, cuando se hizo indiscutible en la zona ofensiva y marcó en la final contra Independiente Santa Fe. El golpe de quedarse con las manos vacías hizo mella en su futuro, al punto de plantearse un cambio de equipo dentro del fútbol profesional colombiano.

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Fydriszewski es otro nombre que se suma a la lista de bajas de Independiente Medellín. En esa ‘barrida’ también se encuentra Francisco Chaverra, que está a punto de llegar a Millonarios, y Leyser Chaverra, que negocia con el Deportivo Cali.

El cuadro poderoso tendrá que empezar de cero para reconciliarse con la hinchada. El semestre pasado terminó en medio de turbulencias por los gestos de su máximo accionista, Raúl Giraldo, y la salida del director deportivo Federico Spada.

Fydriszewski marcó en la final de Medellín vs. Santa Fe. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Hace pocos días anunciaron a Amaranto Perea como nuevo director técnico. Aunque el exdefensor se encuentra concentrado con la Selección Colombia en el Mundial, designó un equipo de trabajo para conformar la nómina y adelantar los trabajos de pretemporada.

Cabe recordar que el campeonato empieza el viernes 24 de julio, es decir, en tres semanas exactas. Para ese momento ya debe haber llegado el reemplazo de Fydriszewski y los demás jugadores que no harán parte del proyecto.

Independiente Medellín debuta contra Deportivo Pasto, pero antes tendrá que disputar la ida de su playoff de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama de Brasil.