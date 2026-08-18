Famosos se despiden de Hayden Panettiere, reconocida actriz de Hollywood que murió a los 36 años

Numerosas estrellas rinden homenaje a Hayden Panettiere tras el fallecimiento de la actriz de 36 años de edad.
Panettiere fue una actriz que saltó a la fama como estrella de la serie Heroes de NBC y logró un éxito que fusionó la televisión y la música con la serie Nashville. Habló abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y la depresión posparto, y dejó de actuar durante varios años, regresando para Scream VI en 2023 .
Entre quienes rindieron homenaje a Panettiere el lunes se encontraban las actrices Connie Britton, Viola Davis , Melissa Barrera y Bethany Joy Lenz, así como el presentador de podcasts Jay Shetty y su expareja, Wladimir Klitschko.
Connie Britton, actriz
“Rebosante de brillantez, resplandeciente. No tengo palabras para esta triste canción. Solo desamor. Te amo, chica. Duerme tranquila ahora”.
Wladimir Klitschko, boxeador y padre de su hija
“Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, a la vez que enfrentó los aspectos más difíciles de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas. A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”.
Viola Davis, actriz
“Qué talento tan increíble tenías... tan dotado. Julius y yo disfrutamos mucho trabajando contigo... un alma vieja y sabia con un corazón tan profundo. Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo porque sentía una profunda curiosidad por saber en quién te estabas convirtiendo. Vi a este hermoso ave fénix resurgir de las cenizas”.
Bryan Fuller, escritor y productor
“Hayden era más que una actriz, era una musa. Sabia para su edad y con una vida ya muy ajetreada, dejó una huella imborrable en mí como escritora y narradora. Una noticia increíblemente triste”.
Bethany Joy Lenz, actriz
“No entiendo cómo esto puede ser real. Todo parecía estar mejorando. Estaba volviendo a la vida, ¿verdad? Es demasiado joven y aún le queda mucha vida por delante. Y su hija… Hayden, estás rodeada de amor. Lamento cada momento en que no me comuniqué contigo ni te informé. Esto no puede ser real".
Kelly Osbourne, presentadora de televisión
“Me entristece profundamente la pérdida de alguien que significaba tanto para mí. Nos entendíamos como pocos pueden: reconocíamos lo difícil que es crecer bajo los reflectores y lo solitario que puede resultar incluso estando rodeado de tanta gente”.
Ashlee Simpson, música
“Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Hayden Panettiere. Descansa en paz, Hayden. Te echaremos mucho de menos”.
Brittany Shaw, actriz
“Esto es impactante. ¡Qué maravilla! Tenía una forma de hacerte sentir como en casa. Desde el momento en que llegué al set de Nashville, me hizo sentir que pertenecía allí. Pasamos muchos buenos momentos juntos y siempre estaré agradecido por ellos".
Jay Shetty, podcaster
“No puedo creerlo. Nuestra amistad apenas comenzaba y me conmovió mucho la conversación que tuvimos a principios de este año. Mi cariño y mis condolencias a su familia y fans”.
*Con información de AP.