Rob Reiner, reconocido director, actor y productor de Hollywood, y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados sin vida el 14 de diciembre de 2025 en su vivienda del barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Las autoridades iniciaron una investigación por homicidio y Nick Reiner fue detenido poco después. Desde entonces permanece bajo custodia y enfrenta un proceso penal por el asesinato de sus padres.

Desde que se hizo público el caso, se ha generado una gran conmoción en Hollywood debido a la trayectoria de Rob Reiner, responsable de películas como Cuando Harry encontró a Sally, La princesa prometida, Cuenta conmigo y Algunos hombres buenos. Michele Reiner también tuvo una carrera vinculada al mundo audiovisual y trabajó en proyectos cinematográficos junto a su esposo.

Jake Reiner, de 33 años, publicó un emotivo texto en Substack donde describió la “pesadilla viviente” que vive su familia. Foto: Jack Reiner

La pareja tuvo tres hijos Jake, Nick y Romy. Rob Reiner, además, había adoptado a Tracy Reiner, hija de su anterior esposa, la actriz y directora Penny Marshall.

Tras la tragedia, Jake y Romy difundieron un comunicado en el que agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron que las especulaciones sobre el caso fueran tratadas con “compasión y humanidad”.

A 8 meses de la trgedia se conoció la solicitud de uso de la herencia que le dejaron Rob y Michele a su hijo y presunto asesino Nick Reiner fue rechazada. El fondo, cuyo valor supera los 1.6 millones de dólares según documentos judiciales, se convirtió en un nuevo frente legal.

Jake Reiner, de 33 años, publicó un emotivo texto en Substack donde describió la “pesadilla viviente” que vive su familia. Foto: Jack Reiner

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La disputa por el uso del dinero comenzó en junio de 2026, cuando los abogados civiles de Reiner presentaron una petición ante un tribunal del condado de Los Ángeles para reclamar el acceso a los recursos. Según los documentos, el fideicomiso individual de Nick fue creado por sus padres décadas atrás y establecía que una parte del dinero debía entregársele cuando cumpliera 30 años y el resto al alcanzar los 35. Reiner cumplió 30 años en 2023, pero, de acuerdo con su petición, aquella primera distribución no se produjo.

El objetivo de Nick era utilizar esos recursos para financiar su defensa penal y otros gastos mientras permanece detenido. Sin embargo, el administrador del fideicomiso rechazó la liberación de los fondos invocando una norma conocida en California como slayer statute, o ‘ley del asesino’.

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Jake Reiner, de 33 años, publicó un emotivo texto en Substack donde describió la “pesadilla viviente” que vive su familia. Foto: Jack Reiner

Desde la detención de Nick Reiner, el procedimiento judicial ha atravesado varias etapas. Inicialmente fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y permaneció detenido sin derecho a fianza.

En enero de 2026, su abogado privado, Alan Jackson, dejó de representarlo. Posteriormente, la defensa pasó a manos de una abogada de la oficina del defensor público del condado de Los Ángeles. La retirada de Jackson estuvo vinculada a las dificultades para financiar la defensa privada.

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El 23 de febrero de 2026, Nick se declaró no culpable de los cargos de asesinato en primer grado. El proceso continuó durante los meses siguientes mientras las partes avanzaban en la preparación del caso.

Un cambio importante llegó en julio. Un gran jurado de Los Ángeles lo acusó formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado e incorporó circunstancias especiales, entre ellas la alegación de que los hechos fueron cometidos mientras las víctimas se encontraban desprevenidas y el uso de un arma mortal.

¿Qué dice la ‘ley del asesino’?

Nick Reiner Foto: Getty Images

La controversia por el uso de la herencia tiene su origen en el Código Testamentario de California. El artículo 250 establece que una persona que mate de manera intencional y delictiva a otra no puede recibir determinados bienes o beneficios de la víctima mediante un testamento o fideicomiso, entre otras vías sucesorias.

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La finalidad de esta norma es evitar que alguien pueda beneficiarse económicamente de la muerte que se le atribuye. La defensa de Nick Reiner sostiene que el dinero del fideicomiso individual no necesariamente constituye una herencia que se haya originado con la muerte de sus padres. Según la petición presentada en junio, el fondo había sido creado mucho antes y contemplaba distribuciones específicas cuando Nick alcanzara determinadas edades.

En medio del pleito se espera que la próxima audiencia penal se lleve a cabo el 15 de septiembre de 2026. Todavía no se ha establecido una fecha definitiva para el juicio.