“Es demasiado devastador”, hijo mayor de la familia Reiner habla por primera vez sobre asesinato de sus padres

El hijo mayor de Rob y Michele Reiner rompe el silencio sobre el brutal asesinato de sus padres, cuatro meses después de la tragedia que sacudió Hollywood. Jake Reiner, de 33 años, publicó un emotivo texto en la plataforma Substack donde describe el “pesadilla viviente” que vive su familia, a una semana de su primer cumpleaños sin ellos.

Rob Reiner, de 78 años, era una leyenda viva del cine estadounidense, hijo del legendario comediante Carl Reiner y conocido por dirigir clásicos como La princesa prometida, Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró a Sally, Misery y Algunos hombres buenos.

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Su carrera abarcó desde actor en la sitcom Todo en familia, donde interpretó a Michael “Meathead” Stivic, hasta productor y director de comedias románticas que definieron generaciones. Michele Singer Reiner, su esposa de más de 40 años y madre de tres de sus cuatro hijos, era una talentosa fotógrafa cuya pasión por capturar la vida familiar y cotidiana complementaba el perfil público de su esposo.

La pareja, casada desde 1989, crió a Tracy Reiner, hija adoptiva de Rob de un matrimonio anterior con Penny Marshall, actriz en Despertar de las muñecas, Jake 33 años, periodista y aspirante a actor, Nick, 32 años y Romy.

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El actor y su esposa fueron encontrados en su apartamento. Foto: Getty Images

El 14 de diciembre de 2025, los cuerpos de Rob y Michele fueron hallados sin vida en su hogar con múltiples heridas de arma blanca, en un doble homicidio que horrorizó a la industria del entretenimiento. Horas después, su hijo Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado como principal sospechoso. La fiscalía de Los Ángeles lo acusó de dos cargos de asesinato en primer grado con agravantes, enfrentando posible cadena perpetua o pena de muerte.

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Nick, el segundo hijo biológico, había tenido problemas de salud mental y cambios recientes en su medicación, según reportes iniciales, aunque detalles precisos permanecen bajo reserva judicial. Se declaró no culpable en febrero de 2026, y su próxima audiencia está programada para finales de abril, coincidiendo con el texto de su hermano. Jake y Romy emitieron un comunicado inicial expresando “dolor inimaginable”, pero hasta ahora habían evitado detalles personales.

Jake Reiner, de 33 años, publicó un emotivo texto en Substack donde describió la “pesadilla viviente” que vive su familia. Foto: Jack Reiner

En su Substack personal, titulado simplemente Mom and Dad, Jake Reiner, periodista con experiencia en broadcasting y ahora enfocado en actuación, relata por primera vez el momento en que se enteró de la tragedia. El 14 de diciembre, durante un homenaje a un amigo fallecido en Union Station, recibió la llamada de su hermana Romy: primero, que su padre había muerto; minutos después, su madre también. “Mi mundo, tal como lo conocía, se derrumbó”, escribe, describiendo el trayecto de 45 minutos como “insoportable”.

Jake, a punto de cumplir 34 años, su primer cumpleaños sin padres, habla de la rabia y la tristeza de sentir que sus padres “No estarán en mi boda, no sostendrán a mi futuro nieto, no verán mi carrera exitosa”.

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Jake también menciona el terror que debieron sentir sus padres, “las últimas personas en el mundo que merecían esto”. Describe a Michele su madre como el “motor de la familia”: confidente, sarcástica, organizadora de Acción de Gracia y viajes perfectos, fan de musicales como Les Misérables, siempre dispuesta a ayudar en mudanzas.

“Nada puede prepararte para lo que se siente al perder a ambos padres de manera instantánea al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana teniendo que convencerme de que, no, no es un sueño. Esto verdaderamente es mi pesadilla viviente”, se lee en el emotivo texto.

Jake Reiner, de 33 años, publicó un emotivo texto en Substack donde describió la “pesadilla viviente” que vive su familia. Foto: Jack Reiner

De Rob, destaca su autenticidad: pasión por los Dodgers, consejos paternales sobre relaciones y apoyo inquebrantable en su cambio de carrera. “Cambiaría cada juego de béisbol, cada show de Broadway, por una hora más con ellos”, confiesa.