Hijo del cineasta Rob Reiner comparece por primera vez en la corte por parricidio y se revelan más pruebas del caso

Nick Reiner, hijo del aclamado director Rob Reiner, compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles acusado por el asesinato de sus padres, aunque su audiencia de imputación fue pospuesta.

El hijo del reconocido matrimonio de Hollywood se presentó detrás de un vidrio en la breve audiencia, de acuerdo con medios de comunicación presentes en la sala. Permanecerá detenido sin derecho a fianza, y deberá ser imputado el 7 de enero.

“Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso”, dijo a la salida del tribunal el abogado de Nick Reiner, Alan Jackson.

“Esto requiere ser examinado, observado y analizado”, agregó Jackson a la salida de la presentación judicial.

Jackson pidió que el caso, “una tragedia devastadora que recayó sobre la familia Reiner”, sea tratado con “mesura y dignidad”. El abogado se negó a informar quién lo contrató.

Los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados la tarde del domingo en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. En la noche, las autoridades detuvieron a Nick Reiner, de 32 años.

En medio de la investigación se reveló un video en el que Nick Reiner caminaba tranquilamente cerca de la casa de sus padres en Brentwood, apenas unas horas antes de que presuntamente los asesinara a primera hora de la mañana del domingo, según informó The New York Post.

“La gasolinera está a solo unas manzanas de la casa de los Reiner en Brentwood. Se puede ver a Nick caminando en dirección contraria a la propiedad”, indicó el medio.

La Fiscalía de Los Ángeles formalizó el martes dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el uso de un cuchillo o arma mortal.

De ser hallado culpable, podría ser condenado a prisión sin derecho a libertad condicional, incluso, a la pena de muerte. Sin embargo, el despacho no ha decidido al respecto, informó el martes el fiscal Nathan Hochman.

Detalles del caso

Las autoridades solo revelaron que los Reiner fallecieron tras ser acuchillados. De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, Nick Reiner habría ido con ellos a una fiesta de Navidad en la casa del comediante Conan O’Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

No fue revelada la hora aproximada de los decesos, pero el portal de entretenimiento TMZ afirmó, citando fuentes, que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

La pareja habría sido encontrada sin vida por su hija, Romy Reiner, quien habría llamado a la Policía, advertido sobre su hermano Nick, dijeron medios.

