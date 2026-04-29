Publican la selfie del acusado del tiroteo en evento de Trump, minutos antes de ingresar a la Casa Blanca

Nuevas fotografías muestran al presunto autor del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca tomándose una selfie minutos antes de que, según las autoridades federales, abriera fuego durante el intento de asesinato.

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Un memorándum presentado por el gobierno muestra a Cole Allen tomando la fotografía en su habitación del hotel Washington Hilton mientras estaba armado hasta los dientes con armas, incluido un cuchillo, y varios accesorios.

La foto la tomó menos de 30 minutos antes de supuestamente irrumpir en el vestíbulo fuera de la WHCD, según TMZ.

New images of Cole Thomas Allen have been released by federal prosecutors.



Allen took a selfie 30 minutes before rushing Secret Service at the WHCD where he is shown with multiple knives and a handgun pic.twitter.com/NWxjYtTYUI — Jon Michael Raasch (@JMRaasch) April 29, 2026

La fotografía presenta a Allen con una sonrisa, posando ante un espejo, mientras exhibe un cuchillo con funda, un arnés de hombro, herramientas como alicates y cortacables.

Por otro lado, el acusado lleva una pequeña bolsa de cuero que “guarda cierto parecido” con la que, según el informe, contenía municiones y llevaba consigo en el momento de su detención.

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De acuerdo con la información recogida en el memorándum, la imagen habría sido captada aproximadamente a las 8:03 de la noche del sábado.

Posteriormente, hacia las 8:30 p. m., se afirma que el individuo intentó acceder de forma violenta al salón de baile del hotel, presuntamente con la intención de atentar contra varios representantes gubernamentales.

La fotografía fue presentada como prueba para acompañar la solicitud oral del gobierno de que Allen permaneciera detenido en espera del juicio. Foto: X@JMRaasch

El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense, Donald Trump, fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.

Trump fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto.

El hombre fue detenido por el servicio secreto Foto: Foto: AP/Tomada de redes sociales

Imágenes de las cámaras de vigilancia muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.

Las autoridades indicaron en la acusación que poco antes del incidente Allen envió un correo a miembros de su familia para explicar y disculparse por sus acciones.

No mencionó a Trump por nombre. Dijo: “No voy a permitir más que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.