Pánico en Londres: dos personas heridas en un ataque con cuchillo en reconocido barrio. El momento fue captado en video

Dos personas resultaron heridas el miércoles en un ataque con cuchillo en el barrio londinense de Golders Green, donde vive una importante población judía, anunciaron dos organizaciones judías británicas.

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En las últimas semanas Londres ha sido escenario de una serie de actos violentos contra lugares vinculados a la comunidad judía.

“Hoy ha habido un ataque con cuchillo en Golders Green. El sospechoso ha sido arrestado”, anunció en X la organización judía Community Security Trust (CST).

We pray for the victims of today’s antisemitic terror attack in London and for their recovery.



This attack is shocking, but not surprising. It’s the result of radicalization, support for terrorism, and unchecked antisemitism.



Canada is not immune. Our intelligence services warn… pic.twitter.com/8alkSJeygJ — CIJA (@CIJAinfo) April 29, 2026

“Dos víctimas fueron apuñaladas y están siendo atendidas por Hatzola”, un servicio de emergencia voluntario en Golders Green, precisó el grupo de vigilancia vecinal Shomrim North West London.

Añadió que el hombre estaba “armado con un cuchillo e intentaba apuñalar a judíos” en Golders Green Road.

El primer ministro británico Keir Starmer, que intervenía ante los diputados durante la sesión de preguntas al gobierno, expresó su “preocupación” y añadió que una “investigación policial está en curso”.

“Debemos todos afirmar claramente nuestra determinación de luchar contra este tipo de ataques, de los que hemos visto demasiados ejemplos últimamente”, añadió el líder laborista.

La policía se encontraba en el lugar donde dos personas fueron apuñaladas el miércoles 29 de abril de 2026 en un barrio londinense con una importante comunidad judía. Foto: AP

El sospechoso fue reducido en el lugar por miembros de Shomrim, antes de que la policía procediera a su arresto, informó este grupo.

A finales de marzo hubo un ataque de carácter antisemita contra ambulancias de Hatzola, seguido de otros contra una sinagoga en el barrio de Harrow, o la sede de una organización benéfica judía.

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En los ataques no se produjeron muertes, pero han suscitado preocupación en la comunidad judía.

La policía ha detenido a 25 personas en relación con estos ataques, ocurridos tras el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.

BREAKING 🔴🔴



EXLUSIVE FOOTAGE: Two visibly jewish men stabbed in Golders Green, London.



Islamist assailant apprehended. pic.twitter.com/g3nJp6W2AG — Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Las motivaciones aún no han sido claramente establecidas, pero la policía investiga la reivindicación de un grupo proiraní llamado Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Hayi).

La policía de Londres ha reforzado su presencia en ese barrio de la capital.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron el lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se suma el hombre detenido esta mañana.

LONDON TERROR ATTACK 🔴🔴



What we know so far:



• Stabbing attack today in Golders Green, an area with a large Jewish community.



• Suspect described as an Islamic male armed with a kitchen knife.



• Terrorist ran along Golders Green Road targeting Jewish pedestrians.… pic.twitter.com/9IrSpHjtnq — Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de una serie de ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros eventos o comercios de este tipo.

De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.