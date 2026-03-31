Los 5 barrios más caros y exclusivos del planeta en 2026

Cada país y ciudad suele tener zonas exclusivas en las que viven las personas más adineradas. Esto hace que el precio del metro cuadrado en estos sectores aumente considerablemente, debido a las grandes mansiones que se han construido y a los lujos que rodean estos barrios.

Estos son algunos de los sectores más lujosos del mundo, según diversos medios especializados en el sector inmobiliario.

Belgravia, Londres

Ubicado a pocos metros del Palacio de Buckingham, en Londres, el barrio de Belgravia se posiciona como uno de los más lujosos del mundo. Sus calles están llenas de elegantes townhouses, residencias, embajadas extranjeras y hoteles de lujo.

En este exclusivo barrio han vivido figuras como el actor Sean Connery, la ex primera ministra Margaret Thatcher e incluso el padre de Winston Churchill. Además, entre las construcciones más famosas del sector se encuentran Cadogan Place y Eaton Square, que se extienden a ambos lados de King’s Road.

Belgravia, Londres Foto: In Pictures via Getty Images

Hudson Yards, Nueva York

Ubicado a orillas del río Hudson, este barrio se posiciona como el proyecto inmobiliario más caro de Estados Unidos. Según la base de datos inmobiliaria PropertyShark, el costo promedio para comprar un apartamento en esta zona ronda los 5,4 millones de dólares.

Reconocido también como uno de los proyectos inmobiliarios más grandes del país, cuenta con estructuras emblemáticas como The Vessel, el mirador Edge y el centro cultural The Shed.

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6º distrito, París

Este elegante barrio, situado a orillas del río Sena, está impregnado de la historia y la cultura de Francia. El 6º distrito cuenta con galerías de arte, maravillas arquitectónicas y espacios verdes emblemáticos como los Jardines de Luxemburgo.

Actualmente es el barrio más caro de la ciudad, en gran parte por la historia que lo rodea. Allí vivieron figuras como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Además, alberga uno de los sectores más conocidos de París: el barrio de Saint-Germain-des-Prés.

Bogenhausen, Múnich Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Bogenhausen, Múnich

Bogenhausen, uno de los barrios más prósperos de Múnich, fue originalmente un pequeño pueblo agrícola que se incorporó a la ciudad alemana a finales del siglo XIX. Ubicado a orillas del río Isar, el sector es reconocido por sus amplios espacios verdes y sus elegantes villas de estilo Art Nouveau, características que lo han convertido en una de las zonas preferidas por los residentes más adinerados de la ciudad.

A lo largo de su historia, este exclusivo barrio ha sido hogar de destacadas figuras, entre ellas el novelista alemán Thomas Mann y el físico Wilhelm Röntgen, ganador del Premio Nobel.

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Recoletos, Madrid

El barrio de Recoletos, considerado el más caro de España y ubicado en Madrid, se ha mantenido como uno de los preferidos por las grandes fortunas desde que se impulsó el plan de modernización de la ciudad en el siglo XIX.

Este exclusivo sector, situado en el distrito de Salamanca, se distingue por su elegante arquitectura, sus boutiques de lujo, sus bulevares arbolados y su cercanía a algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, como el parque del Retiro y la plaza de Colón.