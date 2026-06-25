Reviva la exclusiva gala que reúnen a la realeza, las celebridades y la élite del arte en Londres

Hoy todos hablan del Serpentine Summer Party, pero esta fiesta de celebridades va más allá. Además de ser un evento anual de recaudación de fondos por invitación exclusiva, destinado a financiar sus exposiciones, programas educativos y proyectos de arquitectura, está amparado por las Serpentine Galleries, uno de los museos de arte contemporáneo más influyentes del mundo, ubicado en Kensington Gardens, en el oeste de Londres.

Una de las particularidades de las Serpentine Galleries es que no funcionan como un museo tradicional, sino que alberga exposiciones temporales de artistas contemporáneos desde su inauguración en 1970. Sin embargo, la obra principal que se roba todas las miradas es The Pleasures of Peace, del artista escocés Ian Hamilton Finlay. De hecho, Diana de Gales tuvo una relación muy estrecha con la institución: fue patrona de la galería entre 1993 y 1996, con el fin de darle visibilidad internacional, asistir a galas y eventos benéficos y ayudar a recaudar fondos.

Cada junio, las Serpentine Galleries organizan una gala que reúne a las principales figuras del arte contemporáneo, la moda de lujo, el diseño, el cine, la música y la filantropía, además de prestigiosos empresarios y coleccionistas. Asistir a este evento es una señal de apoyo al arte contemporáneo y permite relacionarse con quienes definen las tendencias culturales internacionales.

También suelen asistir miembros de familias aristocráticas y de la realeza europea, como las princesas Beatriz y Eugenia, y Lady Amelia Windsor. Aunque no es un acto oficial de la monarquía, sí forma parte del llamado London Season, nombre con el que se conoce al calendario social del verano londinense.

Salma Hayek y otros invitados durante el Serpentine Summer Party. Foto: Instagram de Salma Hayek

Esta edición del 2026 tuvo protagonismo mexicano. Entre los anfitriones estuvieron Salma Hayek, los cineastas Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, además de otras figuras como el empresario, filántropo y presidente del consejo de administración de Serpentine, Michael Bloomberg; así como Hans Ulrich Obrist, uno de los curadores suizos de arte contemporáneo más relevantes de la escena; y Bettina Korek, CEO de las Serpentine Galleries. También asistieron los actores Michael B. Jordan y Sienna Miller; Nicky Hilton Rothschild, hermana de Paris Hilton, y la princesa Maria-Olympia de Grecia.

Hayek fue con su hija, Valentina Paloma Pinault, de 18 años, fruto de su matrimonio con el empresario francés François-Henri Pinault. Ambas deslumbraron con elegantes looks y un estilo sofisticado. Mientras que Hayek lució un vestido largo azul claro con detalles de satén, un gran lazo sobre el hombro derecho y escote en V, que complementó con una coleta alta, pendientes de perlas y joyería discreta, Valentina optó por un conjunto coordinado en gris oscuro, compuesto por un top halter y una falda larga. Llevó el pelo con suaves ondas, accesorios minimalistas y gafas de sol oscuras.

Aunque Salma y Valentina rara vez aparecen juntas en actos públicos, han colaborado en sesiones fotográficas y eventos especiales. Por ejemplo, en 2022, en la edición de mayo, Valentina debutó en la portada de Vogue México junto a su madre.

Salma Hayek durante el Serpentine Summer Party. Foto: Instagram de Salma Hayek

El pabellón del evento del Serpentine Summer Party fue diseñado por el estudio mexicano LANZA atelier, convirtiendo la fiesta en una celebración de la arquitectura mexicana dentro del calendario social más exclusivo del verano londinense. La experiencia gastronómica estuvo a cargo de la artista culinaria Laila Gohar, quien se inspiró en ingredientes tradicionales mexicanos como el maíz, el cacao y el mole. El principal atractivo fue el Serpentine Pavilion de LANZA atelier.

Fue así como el Serpentine Summer Party de este año se convirtió en punto de encuentro de una red global de socialités, coleccionistas, mecenas, diseñadores, artistas y líderes culturales que influyen en las tendencias del mercado del arte y del lujo.