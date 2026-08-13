Timothée Chalamet y Jacob Elordi: los galanes de Hollywood que conquistaron a las hermanas Kardashian-Jenner

Jacob y Timothée son los nuevos leading men de la meca del cine y este año no solo han dado de qué hablar por sus estrenos y nominaciones a los grandes galardones. Por ser tan guapos y buenos partidos, su vida sentimental es de todo el interés de sus fans, quienes se preguntan: ¿qué tienen Kendall y Kylie Jenner para haber conquistado a semejantes churros al mismo tiempo?

Ello sin contar que la mayor del combo, Kim Kardashian, es novia de la máxima estrella del automovilismo, Lewis Hamilton. Ante lo fugaces que suelen ser las relaciones en Hollywood, Timothée y Kylie sorprenden porque ya llevan tres años de amores.

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En 2023 los runrunes se confirmaron cuando fueron vistos besándose en un concierto de Beyoncé. Luego, empezaron a asistir a eventos de alto perfil, como el US Open o el estreno de Wonka, en Londres. Eso sí, llegaban por separado.

En 2025 mandaron el mensaje de que la cosa iba en serio al debutar juntos en la alfombra roja en Roma. En adelante, ella no se le despegó al actor en su agitada y victoriosa temporada de premios de este año, que incluyó la nominación al Óscar. Es más, él le dedicó agradecimientos en sus discursos de aceptación en los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

Según People, los dos se han vuelto cercanos a sus respectivas familias. Y no se descarta una boda. Kylie ha admitido que quiere más hijos (tuvo dos con Travis Scott). Para él, que salió antes con Lourdes Leon (hija de Madonna) y Lily-Rose Depp (hija de Johnny Depp), el matrimonio “podría estar en el radar”.

Durante las galas de premiación, contó también People, Kylie se vio mucho con el también nominado al Óscar Jacob Elordi, muy amigo de Timothée, y empezó a pensar que haría buena pareja con su hermana. Una fuente cercana le explicó a Page Six que Kendall vaciló mucho, pues se movían en el mismo círculo y por años vio al artista como un amigo.

Con Kylie de celestina tuvieron la primera cita en febrero pasado. Después fueron pillados muy amorosos en un after party del Festival de Coachella. En mayo, un paparazzi los captó en una playa de Hawái.

“En ese viaje la relación subió al siguiente nivel. Kendall no esperaba enamorarse de él tan rápido, pero ese viaje lo cambió todo”, le comentó un infidente a Page Six.

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Recientemente, las dos parejas fueron captadas saliendo de una fiesta de Fanatics Studios en Los Ángeles, un plan que suelen hacer a menudo, aseguró también el informante. Otro amigo indiscreto afirmó que Kendall nunca había estado tan loca por un hombre en años y que está “tratando de proteger a Jacob de la locura que a veces conlleva salir con alguien de su ‘archifamosa’ y multimillonaria familia de la telerrealidad. Una locura de la que muy pocos hombres sobreviven”.

Jenner, una de las modelos mejor pagadas del mundo, fue novia de Bad Bunny y Harry Styles. Elordi, por su parte, tuvo romances con Olivia Jade, Kaya Gerber (hija de Cindy Crawford) y Zendaya.