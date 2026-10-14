Como una reina: Sofía Vergara brilló en su visita al Kensington Palace

Sofía Vergara vivió por unas horas la vida de una reina. La actriz colombiana visitó Kensington Palace en un recorrido que documentó a través de varias fotografías publicadas en sus redes sociales, en las que mostró algunos de los espacios interiores y exteriores de la residencia real.

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Para la ocasión, Vergara eligió un vestido negro largo de silueta fluida, acompañado por una prenda negra sobre los hombros, a modo de abrigo. Completó el conjunto con zapatos negros de tacón y pulsera al tobillo, un bolso de mano oscuro y accesorios discretos.

Espacios históricos

Las imágenes publicadas por la estrella de Modern Family permitieron ver varios de los lugares más representativas de Kensington.

En la primera imagen Vergara posa al interior de la Sala de la Cúpula, conocido por su techo decorado y su arquitectura del siglo XVIII. El rey Jorge I encargó al arquitecto y pintor William Kent el rediseño de sus aposentos, de hecho, la construcción de ese salón fue su primer encargo real.

En esta sala se llevó a cabo el bautizo de la reina Victoria (entonces princesa) en el año 1819, y por su imponente ambientación, el rey Jorge II lo tomó como el punto de recepción de las personalidades más importantes de la época.

Otro de los lugares por los que pasó Sofía Vergara fue la Galería del Rey, donde reposan una serie de obras de los siglos XVII y XVIII, reflejo del coleccionismo de Guillermo III y María II durante este periodo. Esta galería cuenta, principalmente, con obras de sello italiano, entre ellas la serie de esculturas Las Cuatro Estaciones de Camillo Rusconi, un singular ejemplo de escultura barroca romana dentro de la Colección Real.

Sofía Vergara en la Galería del Rey. Foto: Instagram @SofiaVergara

En la actualidad, el espacio también sirve como puesta en escena para recrear la infancia de la reina Victoria en el Palacio de Kensington, mostrando, por ejemplo, su cuna y una casa de muñecas, así como un libro con sus bocetos.

Finalmente, la colombiana mostró su paso por el Sunken Garden (Jardín Hundido), donde hay una estatua en homenaje a la princesa Diana, un hermoso lago artificial y una zona verde que engalana la parte trasera del Palacio.

La actriz acompañó su publicación con un mensaje en el que describió el momento como una tarde que recordará. Sin necesidad de un atuendo recargado, su elección de negro armonizó con la solemnidad de los salones y la arquitectura del lugar, mientras que las fotografías ofrecieron una mirada personal de su paso por uno de los escenarios históricos de la capital británica.

Varios fanáticos de “La Toti” reconocieron lo bien que se veía en el Palacio Real: “A queen in the palace (Una reina en el palacio)”; “toda una reina”; o “you look grand today, yesterday, and tomorrow (te ves genial hoy, ayer y mañana)”.