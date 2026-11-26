El trabajo que AID FOR AIDS desarrolla en pro de los derechos sexuales, promoviendo conversaciones sobre salud sexual, derechos, diversidad y respeto por las diferentes formas de vivir y expresar las identidades, se convierte en la inspiración de “Eros, entre Sombras y Piel”, una colección de alta costura que reunirá el talento de 110 estudiantes de la Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño.

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La iniciativa nace de la alianza entre la organización internacional AID FOR AIDS y el programa de Diseño de Alta Costura de Taller Cinco, con el apoyo de la Alcaldía Local de Usaquén y de Element Marketing. La pasarela se realizará el próximo sábado 28 de noviembre, a las 10:00 a. m., en la Plaza Fundacional de Usaquén, en Bogotá, y presentará las propuestas para la temporada Otoño-Invierno 2026-2027. Más allá de una exhibición de moda, esta jornada busca demostrar cómo el diseño puede convertirse en un lenguaje para hablar de inclusión, libertad, sexualidad y derechos humanos. A través de sus creaciones, los estudiantes interpretarán las reflexiones que inspiran el trabajo social de AID FOR AIDS, trasladando conceptos como el amor, la identidad, el placer consciente y la relación con el cuerpo a prendas elaboradas con técnicas de alta costura.

“Para AID FOR AIDS, esta alianza tiene un significado muy especial porque nos permite llevar a un escenario artístico las conversaciones que promovemos en nuestro trabajo por el bienestar social y la salud sexual en clave de derechos. Queremos que la moda sea también una oportunidad para hablar de sexualidad sin prejuicios, del respeto por las distintas identidades y del derecho de todas las personas a vivir su cuerpo con libertad, salud y dignidad. Cada una de estas creaciones demuestra que el arte puede ayudarnos a romper estigmas y construir una sociedad más incluyente”, señaló Jorge Luis Díaz, Director País AID FOR AIDS Colombia.

Pasarela “Eros, entre Sombras y Piel” Foto: Cortesía

De la diversidad y la expresión del cuerpo a las pasarelas de alta costura

La colección “Eros, entre Sombras y Piel” toma como punto de partida el amor y la sexualidad humana, dos dimensiones que forman parte de las conversaciones sobre bienestar, salud y realización personal promovidas por AID FOR AIDS. Esta inspiración se reflejará en una propuesta estética que explora las emociones, las formas del cuerpo y las distintas maneras de expresar la identidad. Los diseños incorporarán una paleta de colores que incluye rojo escarlata, vino, rosa, naranja, arena, bronce, azul turquesa y verde oliva, junto con intervenciones textiles, acabados manuales y estructuras propias de la alta costura.

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Los 110 estudiantes, de primero a octavo semestre, presentarán creaciones que abarcan desde blusas, faldas y prendas de sastrería femenina y masculina hasta vestidos de gala y de novia, corsetería, trajes de baño, vestuario para artes escénicas y propuestas de ecodiseño elaboradas mediante la reutilización y el reciclaje de prendas.

La muestra también incluirá accesorios diseñados por estudiantes de primer semestre, como tocados con pedrería, bolsos bordados y bufandas tejidas en macramé, que complementarán las propuestas de otros niveles académicos. Cada creación será el resultado de un proceso que comienza con la conceptualización de ideas y continúa con el desarrollo de bocetos, la experimentación con materiales, el patronaje y la confección, hasta llegar a una pieza terminada.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la selección de los 15 mejores atuendos que tendrán la oportunidad de exhibirse durante la Semana de la Moda de Nueva York, llevando a un escenario internacional una colección inspirada en el trabajo social de AID FOR AIDS y en la creatividad de las nuevas generaciones de diseñadores colombianos. La elección estará a cargo de un grupo de expertos integrado por los diseñadores Hernán Zajar y Bettina Spitz; Karen Guaquetá, de Made in Heaven; Martha Gracia, de Tejido Fashion Mart; Andrea Sierra, gerente general del centro comercial Fontanar, e Isabela Latouche, en representación de AID FOR AIDS.

AID FOR AIDS llevará la conversación más allá de la pasarela

Como parte de esta jornada, AID FOR AIDS también promoverá un espacio de reflexión sobre sexualidad, salud sexual y derechos sexuales a través del foro “Homo Eroticus: del placer consciente al cuerpo sintiente”, que será presentado por Jorge Luis Díaz el sábado 28 de noviembre, a las 2:00 p. m. El encuentro propone conversar sobre la relación de las personas con su cuerpo, el placer consciente y la importancia de abordar la sexualidad desde una perspectiva de salud, respeto y derechos. Mientras la pasarela permitirá expresar estas reflexiones a través de las prendas, el foro abrirá un espacio para profundizar en las conversaciones que inspiran la colección.

Primer Circuito de Moda, Gastronomía y Cultura de Usaquén

En palabras de Daniel Hernando Ortiz Quintero, Alcalde local de Usaquén: “Hace un año, en noviembre, presentamos la ZONA D como uno de los clústeres empresariales más importantes de Bogotá. Este 28 de noviembre damos un nuevo paso con el lanzamiento de su nueva identidad: BOGOTÁ DESIGN DISTRICT, una marca que evoca el carácter urbano de la zona, el ladrillo de su arquitectura, la naturaleza que la rodea y la vitalidad del comercio como espacio de encuentro, intercambio y transformación.

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Este año la apuesta crece con el primer Circuito de Moda, Gastronomía y Cultura de Usaquén, una iniciativa que están construyendo de la mano de los empresarios del distrito de diseño y de la Plaza Fundacional. El objetivos es que habitantes y visitantes recorran la localidad, descubran su talento y disfruten de las experiencias que hacen de Usaquén un lugar único. Para ampliar este alcance, han sumado esfuerzos con universidades, organizaciones internacionales, fundaciones y empresas privadas, convencidos de que el trabajo conjunto genera más oportunidades para la comunidad.