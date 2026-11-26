Se jugó la quinta fecha de la fase liga de la Europa League y hay movimiento en la tabla de posiciones. Ya se van perfilando posibles clasificados a los octavos de final, los que irán a playoffs y los que pueden quedar eliminados a tres jornadas para el final de esta ronda.

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Hay seis clubes en competencia que tienen al menos a un jugador de Colombia en sus filas y uno de los más destacados en la fecha 5 está en el Celtic de Glasgow. Ese es Camilo Durán. El samario entró en el segundo tiempo y prácticamente le arregló el marcador a su club en la visita al Torreense en Portugal.

Al final, fue victoria 2-1 y el Celtic escala en la tabla y se ilusiona con el puesto a los playoffs y solo pierde la casilla por diferencia de gol. Sin duda, es uno de los colombianos a los que mejor les va en esta competencia, más allá del mal momento del gigante escocés, que espera reponerse y entrar en la lista de clasificados.

Uno de los más golpeados de la jornada fue Jhon Durán, delantero del Benfica, que entró al minuto 82 cuando ya el gigante portugués caía 4-0 con el Viktoria Plzeň en República Checa. Olympiacos, que sufre la baja de Gustavo Puerta por lesión, perdió 4-2 en El Pireo ante el Milan, uno de los grandes candidatos al título.

Jhon Jáder Durán se lamenta por jugada con Benfica de Portugal Foto: Getty Images

Crystal Palace, sin Jefferson Lerma, quien no fue inscrito para la fase de liga de la Europa League, le ganó 2-1 a la Real Sociedad en Londres y sigue en lista para clasificar a los playoffs.

Juventus sigue en buena racha

Pero el mejor de todos los clubes con colombianos fue la Juventus de Turín, que ganó 4-1 en su partido contra el Omonia de Chipre. La Juve, gran candidato a quedarse con el título de Europa League, salió a la cancha con sus dos colombianos en la defensa, el central Jhon Lucumí y el lateral Juan David Cabal.

Lucumí fue sustituido en el minuto 62, mientras que Cabal no salió para la segunda parte. Los goles de la Juventus fueron obra de Andrea Cambiasso, Jeff Ekhator, Francisco Conceição y Jéremie Boga.

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Bournemouth 5 5 0 0 13 3 10 15 2 Juventus 5 4 1 0 15 5 10 13 3 Ferencváros 5 4 1 0 11 3 8 13 4 Leverkusen 5 4 0 1 10 1 9 12 5 Benfica 5 4 0 1 13 7 6 12 6 Union Saint-G... 5 3 2 0 12 4 8 11 7 Beşiktaş 5 3 1 1 13 9 4 10 8 NEC 5 3 1 1 11 10 1 10 9 Olympiacos 5 3 1 1 6 5 1 10 10 AZ 5 3 0 2 11 6 5 9 11 Anderlecht 5 3 0 2 9 4 5 9 12 Crystal Palace 5 2 2 1 11 7 4 8 13 Sunderland AFC 5 2 2 1 5 5 0 8 14 Lyon 5 2 2 1 6 7 -1 8 15 Hoffenheim 5 2 1 2 9 7 2 7 16 Levski Sofia 5 2 1 2 4 4 0 7 17 Dinamo Zagreb 5 2 1 2 5 6 -1 7 18 RB Salzburg 5 2 1 2 5 8 -3 7 19 Viktoria Plzeň 5 2 0 3 7 7 0 6 20 Milan 5 2 0 3 8 9 -1 6 21 OFI 5 2 0 3 6 7 -1 6 22 Rennes 5 1 3 1 5 6 -1 6 23 Sport Clube U... 5 2 0 3 8 11 -3 6 24 Marsella 5 2 0 3 3 6 -3 6 25 Celtic F. C. 5 2 0 3 8 12 -4 6 26 Omonia 5 2 0 3 7 11 -4 6 27 Real Sociedad 5 1 2 2 10 6 4 5 28 Celje 5 1 2 2 5 9 -4 5 29 Sparta Praha 5 1 1 3 8 10 -2 4 30 Jagiellonia Bi... 5 1 1 3 5 8 -3 4 31 Sturm 5 1 1 3 4 9 -5 4 32 Celta de Vigo 5 1 0 4 5 8 -3 3 33 Lillestrøm 5 0 2 3 2 10 -8 2 34 Lech Poznań 5 0 2 3 4 14 -10 2 35 H. Beer Sheva 5 0 1 4 2 10 -8 1 36 Ararat-Armenia 5 0 0 5 4 16 -12 0

Juventus ocupa la segunda posición en la tabla de posiciones y el líder es el Bournemouth de Inglaterra. El Ferencváros de Bulgaria es tercero y Bayer Leverkusen es cuarto. Benfica cierra el top 5.

Resultados de la quinta fecha de la Europa League